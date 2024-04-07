丁子朗還原P圖失手原因網民仲教畀錢人P：試完畀大家睇吓有冇分別

藝人丁子朗今日（7日）出席慈善活動擔任頒獎嘉賓，更帶領大家做熱身操及舉行起步禮，與很多小朋友打成一片。活動後他接受《香港01》訪問表示很高興，可以多點與陽光接觸。他被問到早前有指「過度P圖」的問題，他笑著說：「呢個年代邊個唔P圖啊，但係唯一就係自己真係睇漏眼啦，P多咗！」他說事後重看照片都覺得有點怪，要好好學習怎樣才把照片修得好一點，把最好一面發出來。

丁子朗出席慈善活動擔任頒獎嘉賓，更帶領大家做熱身操及舉行起步禮。(梁碧玲 攝)

說到P圖，丁子朗更說有不少網民推介他去買「修圖服務」，只需要付一點點的錢就可以有人幫你把圖修得美美，不再怕有失手的情況出現，網民想得真周到。他說：「呢個真係幾得意，因為我之前冇諗過可以畀錢叫人美圖，咁好多網民都叫我不如你畀錢啦，畀人P啦。」他說到失手的事發經過，其實是因為「趕時間」以致失手：「因為嗰晚個Job其實好趕，影完之後就即刻出，即刻P即刻出，我都唔為意自己隻手指歪咗，個樣又歪咗啲，不過呢個都係一個好好嘅教訓嚟。」之後丁子朗被問到會否真的相信網民，找網上收錢P圖的服務，他則說：「我想試吓囉，我試完畀大家睇吓有冇分別啦下次。」

丁子朗更說有不少網民推介他去買「修圖服務」。(梁碧玲 攝)

丁子朗說到現在的妝容就如脫了面具一樣：「因為我冇咗呢個白色頭髮啦，變返黑色頭髮啦。以前化3個鐘妝，依家化3個字妝，咁我就覺得呢個真係幾舒服嘅。」他指像今天要特別早起床，可以連妝都不化就出來。至於被問到有否不習慣時，他就說其實每天卸妝後都是這個樣子，所以沒有習不習慣這個情況，但就特別想念一樣東西，就是他的髮色：「我覺得係幾靚㗎，我以前啲頭髮都幾好睇喎。」最近因為工作需要他已經把頭髮染回黑色了，卻連自己都不習慣，希望之後有角色可以染回白髮色。

丁子朗說到現在的妝容就如脫了面具一樣。(梁碧玲 攝)

至於早前Loong 9分為Loong 9 – S及Loong 9 – V來活動，而Loong 9 – V主要在香港活動，有指其實想借機會剔走他們3人，丁子朗被問到有否了解一下好友冼靖峰的情況，他便認真的說：「佢哋嘅才能係唔會因為畀一個唔同嘅隊伍而框限咗，佢哋嘅talent去到邊都會及光發熱，一定會有人睇到，唔洗擔心。」他亦說到現在有很多社交媒體，其實有分地區跟沒分地區都沒有太大的分別，果然有滿滿的朋友愛，力撐好兄弟。

丁子朗同冼靖峰果然有滿滿的朋友愛，力撐好兄弟。(梁碧玲 攝)

早前丁子朗有一套客串的電影上映，他被問到昨日（6 日）是人生第一次謝票有什麼的感覺時，他說：「我想講話謝票好開心！因為好多時候拍電視劇都唔知現場反應係點，謝票可以睇到即刻嘅感受。」而他早前已經客串過兩套電影，被問到會否之後會否進軍電影圈，他則帶著期望說：「可以嘗試拍多啲電影。」