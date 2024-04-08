鄧兆尊首攜阿三做訪問　驚遇祥哥「見家長」：老坑好矮冇乜頭髮

由「鬼王」潘紹聰主持的新城《恐怖熱線》，昨晚（6日）邀請鄧兆尊與三太陳妙慧(Nana)大談靈異經歷，今次亦是三太首度開腔接受訪問，解構現時擁有的特殊異能。兆尊亦提到爸爸祥哥生前做粵劇的禁忌及他自己的親身經歷。



鄧兆尊被網民封為「現代韋小寶」。

鄧兆尊作客「田豪祖3寶」直播，被發現身後疑似婚照。（影片截圖）

早前黃夏蕙在《恐怖熱線》節目中，曾透露在已故影星傅聲舊居見到疑似祥嫂的靈體。兆尊在節目中都承認傅聲舊居現時是屬於鄧氏旗下物業，問到他會否覺得祥嫂真的去了哪裡？他說：「我唔知呀，但應該唔會去嗰度。佢(夏蕙姨)睹物思人啫！」他指那個住宅現時丟空了，但他間中也會去看看有沒有東西損壞。

鄧兆尊三太陳妙慧(Nana)首度開腔接受訪問。

兆尊坦言曾遇過不少奇人異士，因為爸爸祥哥信奉道教，做戲行是拜華光師傅，當中有不少禁忌。他曾聽聞有人犯了禁忌撞穿頭，又或是戲棚出現冧幕情況。而他親身經歷一次是祥哥有次跟朋友「鬼王德」在房間傾偈，當時年僅十一、二歲的他看到窗邊有一團黑煙，他說：「我就問阿爸是甚麼，鬼王德聽到，就說是他的寵物，叫我不用理。當鬼王德離開後，他用電筒再照窗邊，那團黑煙不見了。」

在當晚節目中，鄧兆尊的太太亦到有場，更首次開腔受訪，談及個人經歷及異能。兆尊指有一年的七月十四，太太突然被鬼上身，變了男人聲，眼珠只剩眼白，說的是東北話。當時他便跟靈體「講數」，傾了三個多小時後才知原來靈體跟了太太很多年。後來，他答應為靈體超渡，太太才醒了。但此事後，太太多了特異功能及法力，很多仙家會寄居在她身體內，目的是想她幫助超渡亡靈。鄧太亦表示自少與佛有緣，從小食齋拜佛。

鄧兆尊最新女友陳小姐。（網絡圖片）

潘紹聰問到三太有沒有見過祥哥祥嫂呢？三太說：「我唔識佢(兆尊)爸爸係邊個，但去年有搵過我，好矮冇頭髮，行很好快，好得意。我夢見過幾次，性格好百厭。」兆尊笑說：「我之後給阿爸張相她看，她說就是他了。連他都不認識，妳想死。」三太又透露有年七月十四，祥嫂找過她，她指祥嫂：「要求很高，要蓮花座，不要普通的金銀，要我買特別的衣紙去摺。」潘紹聰即說：「妳是新抱，都好應該做。」她再說：「我見她(祥嫂)在下面都有得食有得玩。」兆尊指太太的異能，令他的生命變得更豐富。