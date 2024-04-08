炎明熹19歲生日新歌MV頭貼頭SWEET爆　GI炎粉全港應援勁有心

人氣小天后Gigi炎明熹，4月9日迎來19歲生日！生日前宣布推出新歌《還有一艘救生艙》，令歌迷相當驚喜，而一眾GI炎粉亦準備全港性生日應援行動，鋪天蓋地為偶像慶生。



GIGI炎明熹19歲啦﹗。（炎明熹微博圖片）

GIGI炎明熹為演唱會積極綵排中。（IG：@yiminghay）

GIGI在IG公開新歌宣傳照和歌曲的前奏部分，宣布新歌《還有一艘救生艙》4月8日在《叱咤樂壇》節目裡首播，晚上9時推出MV，Gigi的生日當天將在各大音樂平台上架。GIGI身穿舒適家居服，坐在床上甜笑聽電話，以「你雖然遠離，我依然愛你」來介紹這首歌，令FANS非常期待。

GIGI炎明熹推出新歌《還有一艘救生艙》﹗（IG：@yiminghay）

GIGI炎明熹新歌《還有一艘救生艙》MV部分片段，好SWEET呀﹗（IG：@yiminghay）

GIGI炎明熹新歌《還有一艘救生艙》MV部分片段，好SWEET呀﹗（IG：@yiminghay）

GIGI炎明熹新歌《還有一艘救生艙》MV部分片段，好SWEET呀﹗（IG：@yiminghay）

GIGI炎明熹新歌《還有一艘救生艙》MV部分片段，好SWEET呀﹗（IG：@yiminghay）

一眾GI炎粉開始生日應援行動，包下遍佈九龍、新界共50個地點嘅巴士站應援燈箱，推出10cm晴天娃娃𝑮𝒊囡可換裝掛飾，更有2間應援café由裝潢到MEAU通通都是炎明熹﹗除此以外不忘做善事，發起GIGI生日月慈善捐血日，以包場形式邀請紅十字會團隊到場地進行捐血，相當有心思。

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）