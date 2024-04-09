承歡記劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《承歡記》陸劇改編自同名小説。由李晶淩作為編劇，田宇為執導，中國流量小花楊紫、許凱領銜主演。《承歡記》故事描述女主角麥承歡因母親過份干涉她和男友的婚姻而導致兩人分手，但她通過專注於工作和自我成長，最終走上了一條屬於自己的成長之路。這部作品被譽為現代版的《知否知否應是綠肥紅瘦》，回顧當年趙麗穎憑藉《知否》一炮而紅，今次男女主角會不會爆紅我們拭目以待。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《承歡記》｜劇情大綱

該劇講述了上海的一位95後女孩麥承歡（楊紫飾），在強勢的母親的催促下，與來自富裕家庭的男友辛家亮商討婚事。一開始拍拖時，他們並未感受到家庭背景的不平等帶來的負擔，但正當他們籌備終身大事時，麥媽媽突然改變態度，對他們的婚禮提出一連串過份的要求，加上婆家的壓力也讓麥承歡感到難堪，最終導致她和辛家亮分手。

麥承歡面臨著孝順父母和堅持自我之間的艱難抉擇，努力尋求平衡，逐漸擺脫了母親強勢的控制，並專注於自己的事業發展。麥承歡的轉變和成長贏得了繼祖母的認可，她將自己最珍貴的酒店經營責任交給了麥承歡。

在繼祖母的介紹下，職業酒店經理人姚志明和麥承歡開始了合作。起初，他們互不相讓，但在一系列智力較量後逐漸互相靠近，共同面對困難。在日常生活中，姚志明被麥家溫暖的情感所感染，展現出真實的一面，與麥承歡的關係再上一步。同時，麥承歡逐步擺脫母親過於強勢的關愛，走上了屬於她自己的成長之路。

《承歡記》播出時間｜最新追劇日曆

《承歡記》一共有38集，由騰訊視頻、CCTV-8播放。CCTV-8每晚19:30播出兩集，騰訊視頻會員每日19:30更新2集，首更4集。

电视剧承欢记@Weibo

《承歡記》｜演員人物關係圖

《承歡記》｜演員

麥承歡 楊紫 飾

為人善良，堅強。多年來，她一直受到強勢母親的束縛，無法追尋自己的夢想。

电视剧承欢记@Weibo

姚志明 許凱 飾

外表冷漠，實際上是一個珍惜情感的幽默霸總。

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毛詠欣 許齡月 飾

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辛家亮 牛駿峯 飾