TVB收視｜《福祿壽》急增3點能否維持？　《逆天2》首播20.3點

翡翠台上周（4月1日至4月7日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周首播《逆天奇案2》跨平台直播收視最高20.3點（132萬觀眾）；而由王祖藍、李思捷、阮兆祥主持的《福祿壽訓練學院》次周觀衆驟增至 136萬，最高收視21點，增加了逾18萬觀眾。



資訊節目《東張西望》最高收視22點（143萬觀眾），高踞收視榜首位置。（截圖）

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.4點（126萬觀眾）（截圖）

翡翠台周一至周五各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22點（143萬觀眾），高踞收視榜首位置；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.4點（126萬觀眾）；由劉家豪總監製，陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢主演《逆天奇案2》上周首播，最高收視20.3點（132萬觀眾）（上周首集18點）；外購古裝劇《命轉皇后》最高收視14.3點（93萬觀眾）；林子善、江美儀主持的綜藝節目《一個好人》最高收視11.3點（74萬觀眾）；清談節目《Mayanne小喇叭》最高收視11.8點（77萬觀眾）。

周日晚《福祿壽訓練學院》，最高收視21點（136萬觀眾）（截圖）

由劉家豪總監製，陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢主演《逆天奇案2》上周首播，最高收視20.3點（132萬觀眾）（上周首集18點）（截圖）

周六晚《聲夢1+2》最高收視15.6點（101萬觀眾）。周日晚《福祿壽訓練學院》，最高收視21點（136萬觀眾）；飲食節目《去到邊食到邊》最高收視15.1點（98萬觀眾）。