昔日頂流視后單拖帶三子女外遊　大女樣貌精緻有媽咪當年選美影子

現年50歲的蔡少芬與張晉結婚16年，兩人育有兩女一子，生活幸福美滿。昨日（8日）蔡少芬在Instagram上載了單拖帶三子女外遊的照片，字裡行間坦言有所領悟。而照片中看到兩個女兒張楚兒和張信兒暴風式長大，有母親當年選美的影子。

蔡少芬與老公張晉以及三名寶貝仔女。(蔡少芬微博)

蔡少芬昨日於IG上載了多張獨自帶三個仔女去旅行的相片，轉眼間大女張楚兒已經13歲，二女張信兒和兒子張樂兒沒分別10歲及5歲。蔡少芬感觸留言寫道：「其實。。。一個帶三個，也不難！前4天有若蘭三人陪伴，之後4天剩下我和她們三，真的太奇妙了，本來若蘭一走，內心突然有好大失落感，但有她們的笑聲和吵鬧聲，激勵我，我心內充滿力量，以為是我帶她們，相對是她們帶著我，這次之後，我更有信心！感恩有她們，叫我成長！感謝主！」

蔡少芬昨日於IG上載了多張獨自帶三個仔女去旅行的相片。（IG圖片）

蔡少芬對於三個仔女長大不少而感觸。（IG圖片）

大女（中間）已經13歲。（IG圖片）

大女樣貌精緻，散發少女味。（IG圖片）

相中可見，蔡少芬兩個女兒暴風式長大，大女張楚兒身形相當高䠷，擁五官精致兼瓜子臉，樣子與母親十足餅印一樣，相當有蔡少芬當年選美的影子，而兒子就非常活躍，愈來愈似爸爸張晉。有大批網民看到照片後，都大讚三個仔女：「兩個家姐都越大越靚女 似爹地媽咪優良基因」、「大女真係好似你！」、「超靚顏值的一家人」、「細佬同爸爸一樣樣」、「已變成美少女了！」

蔡少芬與三個仔女玩的非常盡興。（IG圖片）

二女張信兒。（IG圖片）

大女與媽咪十足餅印一樣。（IG圖片）