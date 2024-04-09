反派男神近照流出細節驚爆已婚疑雲 感情生活成謎曾傳有同性密友
撰文：張嘉敏
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現年60歲的張耀揚當年憑住電影《古惑仔》系列中飾演東星「烏鴉」一角爆紅，壞人形象深入民心，至今仍令人印象難忘，雖然他演的這個是大奸大惡角色，但卻憑住型爆造型成為了不少影迷心目中的反派男神。張耀揚近年淡出娛樂圈，已甚少參演影視作品，如今留着一頭白髮的他佬味十足，依然十分之有型。雖然他鮮有公開露面，但不時都會有網民偶遇他，並將他的近照放到社交網上分享。昨日有網民就上載了一張張耀揚的日常悠閒照片，曝光了他的近況。
該名網民寫道：「好久不見 #張耀揚」雖然博主並沒有說明照片是攝於什麼時候，但是看相中張耀揚的一頭白髮look，估計是他的最新近照。張耀揚一身卡其色悠閒便服打扮，簡約時尚，十分有型，狀態絕佳完全不似已是花甲之齡。紛紛大讚他年屆60依然帥氣不減當年，一身打扮再加隨意一坐已經型到裂，更是愈老愈有成熟男人味。有網民就發現他的左手無名指竟然戴上了戒指，不禁疑惑問道：「那個是婚戒嗎？是結婚了嘛？」
張耀揚於1980年代曾與李麗蕊拍拖4年。他在1996年與台灣模特兒艾永玲拍拖，至1999年分手。2015年至2016年，盛傳張耀揚有一位澳門朋友。他多年前又曾與同性好友蔡一傑傳過緋聞，不過隨着張耀揚承認有女友後便打破了同性傳聞。張耀揚感情生活一向十分低調，鮮有公開戀情，近年感情狀況成謎。
點擊睇張耀揚食雪茄打桌球、於新加坡機場被偶遇以及他的其他照片：
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19年8月張耀揚跟隨莫少聰到青海地區貧困村參與「少聰愛心行動」扶貧：
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