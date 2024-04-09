反派男神近照流出細節驚爆已婚疑雲　感情生活成謎曾傳有同性密友

現年60歲的張耀揚當年憑住電影《古惑仔》系列中飾演東星「烏鴉」一角爆紅，壞人形象深入民心，至今仍令人印象難忘，雖然他演的這個是大奸大惡角色，但卻憑住型爆造型成為了不少影迷心目中的反派男神。張耀揚近年淡出娛樂圈，已甚少參演影視作品，如今留着一頭白髮的他佬味十足，依然十分之有型。雖然他鮮有公開露面，但不時都會有網民偶遇他，並將他的近照放到社交網上分享。昨日有網民就上載了一張張耀揚的日常悠閒照片，曝光了他的近況。

張耀揚參演了《古惑仔3之隻手遮天》、《97古惑仔：戰無不勝》及《勝者為王》，每一集都以不同角色借屍還魂。3個角色中，以《古惑仔3之隻手遮天》的「烏鴉」一角最深入民心。（資料圖片）

57歲嘅張耀揚，喺《古惑仔3之隻手遮天》飾演大反派「烏鴉」，令他紅遍兩岸三地。（影片截圖）

要數「我最喜愛奸角」，「烏鴉」張耀揚應該會有三甲。（劇照）

張耀揚罕有公開現身。（抖音）

張耀揚於新加坡機場被偶遇。(小紅書)

該名網民寫道：「好久不見 #張耀揚」雖然博主並沒有說明照片是攝於什麼時候，但是看相中張耀揚的一頭白髮look，估計是他的最新近照。張耀揚一身卡其色悠閒便服打扮，簡約時尚，十分有型，狀態絕佳完全不似已是花甲之齡。紛紛大讚他年屆60依然帥氣不減當年，一身打扮再加隨意一坐已經型到裂，更是愈老愈有成熟男人味。有網民就發現他的左手無名指竟然戴上了戒指，不禁疑惑問道：「那個是婚戒嗎？是結婚了嘛？」

有網民分享了張耀揚的日常悠閒照。(小紅書)

張耀揚於1980年代曾與李麗蕊拍拖4年。他在1996年與台灣模特兒艾永玲拍拖，至1999年分手。2015年至2016年，盛傳張耀揚有一位澳門朋友。他多年前又曾與同性好友蔡一傑傳過緋聞，不過隨着張耀揚承認有女友後便打破了同性傳聞。張耀揚感情生活一向十分低調，鮮有公開戀情，近年感情狀況成謎。

張耀揚雖然因烏鴉一角而彈起，但他08年因拍動作戲導致腰部脊椎留下嚴重後遺症，從此消失在演藝圈，並轉行做生意。（網上圖片）

張耀揚當年飾演烏鴉時的忘我演出，令不少網民印象深刻。

1996年《古惑仔3之隻手遮天》：古惑仔系列由同名港漫改編，講述陳浩南的黑幫生涯。早期古惑仔系列本來非嘉禾出品，嘉禾由第三集《隻手遮天》開始接手古惑仔系列。《隻手遮天》中的反派烏鴉（張耀揚飾）的演出入型入格，廣受網民讚賞。（《古惑仔3之隻手遮天》劇照）

烏鴉，張耀揚飾。（網上圖片）

張耀揚曾在電影版飾演釋武尊。（網上圖片）

張耀揚手戴價值六位數名錶疑似傾生意。（微博圖片）

張耀揚受邀出席品牌活動，去年底還是一頭黑髮的他驚變滿頭白髮，有網民指他滄桑不少，57歲的他看起來像70歲。（微博圖片）

近年張耀揚回到內地生活及發展，2014年在北京因涉嫌吸毒及藏有大麻被捕，形象受損。之後浪子回頭，有傳他開始茹素，又不時做善事到山區探訪，去年在貧窮村落大派人民幣的影片流出獲網民大讚有善心。（影片截圖）

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19年8月張耀揚跟隨莫少聰到青海地區貧困村參與「少聰愛心行動」扶貧：