前無綫帥氣小生拍動作片要害硬撼牆角　表情痛苦倒地不起遭調侃

古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、任賢齊及洪金寶等演出的電影《九龍城寨之圍城》，將於5月1日隆重上映。演員們為應付片中連場武打動作，事前特意接受動作訓練，連洪金寶都讚打得好看，令觀眾期待萬分。

《九龍城寨之圍城》定於5月1日上映，片長126分鐘竟打足100分鐘，認真拳拳到肉！（《九龍城寨之圍城》角色海報）

電影由林峯領銜主演，飾演男主角陳洛軍。（《九龍城寨之圍城》角色海報）

林峯自言沒有接觸過拳擊，以前是花拳繡腿，希望認識武術的觀眾都認為電影裡的表現有真實感。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

林峯自言由頭打到落尾，動作戲亦有情感在裏面。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

電影快將上映，電影公司近日也開始發放花絮片段，讓觀眾先睹為快。片段中，可見一班演員為達最佳效果，瞓身演出，拳拳到肉非常搏命。而向來予人感覺斯文溫柔、官仔骨骨的林峯，今次更是放下偶像包袱作破格演出飾演硬漢，而且激戰連場，由頭打到尾。

肌肉硬傷及皮肉損傷外已經是基本嘢。（小紅書）

表情說明一切。（小紅書）

林峯之前被勁大粒釘鎅到。（小紅書）

痛到飛起。（小紅書）

不過「宇宙最強，間中都會受傷」，更何況是沒有功夫底的林峯，不過他今次都懶理完全豁出去，多場動作戲親身上陣，除了基本肌肉硬傷及皮肉損傷外，還感受到「男人之痛」。林峯在拍攝一場爬樓戲時，「小峯峯」意外撞到牆角上，那種無情力真的是要唱返句「男人最痛是這種」，隔著個Mon都覺得痛。

林峯在拍攝其中一場爬樓戲時，又有意外，今次仲係「男人最痛」。（小紅書）

「小峯峯」硬撼牆角。（小紅書）

幾時瞓低。（小紅書）

「小峯峯」被破防後，林峯整個人攤了在地上，露出痛苦的表情。導演還要慌死劇組無人知，超大聲問：「撞到X了？」但估不到更無情的是一班工作人員，他們輪流調侃林峯：「嘩！撞到男人最痛嘅地方」，甚至更有提議：「敷啲雲南白藥啦！」簡直是攞命。面對此時此刻，林峯都只能堅忍著赤痛苦笑。看來都要老婆呵返先得了。

痛到入心入肺。（小紅書）

男人最痛是這種。（小紅書）

仲要遭現場工作人員調侃。（小紅書）

林峯早前接受訪問時也講到：「其實今次的動作同過往完全不同，我今次是由零開始重新學習，好多謝武指Kenji及其武術團隊，他們真是非常專業的武術團隊，讓我大開眼界，未開拍前我們已訓練一個月，我拍了20多年戲，雖然有多少動作，但今次才是真正的接觸對打， Kenji的要求非常高，務求真實感，一個月的訓練是重拾基本的拳術，我以前沒有接觸過拳擊，完全不知道出拳是這樣，以前是花拳繡腿，今次希望讓認識武術的朋友都認為有真實感，觀眾睇到有衝擊力， Kenji度了很多不同武打招數、方式、場景，我由頭打到落尾，動作戲亦有情感在裏面，觀眾不會純粹覺得只是看動作片，今次所有參與的團員都覺得有新的挑戰，讓觀眾感覺到大家好打得。」

林峯要害硬撼牆角逐格睇：