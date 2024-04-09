婁峻碩成「五堅情」首位在港搞簽唱會　過百粉絲尖叫勁哄動

台灣人氣歌手婁峻碩（SHOU）日前（7 日）於馬鞍山一商場舉行「SHOU 婁峻碩《RISE》簽唱會」。席間婁峻碩除了於台上帥氣地演繹專輯作品外，更與「婁力士」（婁峻碩粉絲暱稱）大玩遊戲，令在場的婁力士尖叫聲連連。活動後，婁峻碩更親自為逾百婁力士送上親筆簽名專輯，為她們送上最難忘驚喜。

婁峻碩舉行「SHOU 婁峻碩《RISE》簽唱會」。

當日活動逾百名婁力士一大清早便到達商場等候，場面十分墟冚。活動甫開始，婁峻碩為大家帶來新歌《Whatever》，全場氣氛立即勁高漲。演唱完首支作品後，婁峻碩便親切地以廣東話跟在場的婁力士打招呼，並表示十分高興再次回到香港並舉辦專輯簽名會，讓他可與一眾香港的婁力士近距離及互動。當被問到最掛念香港的什麼時，一向寵粉的婁峻碩表示除了眾多香港地道美食外，最掛念便是香港的粉絲，令在場的婁力士哄動連連。

當日活動逾百名婁力士一大清早便到達商場等候，場面十分墟冚。

提到睽違 3 年再次推出專輯《RISE》，婁峻碩表示專輯以強勁嘻哈 Rap 曲風來展現全新風格，希望能讓大家感受到他的蛻變。而提到專輯同名歌曲《RISE》時，婁峻碩笑言：「MV 拍攝前亦花了很多努力增肌，為了呈現最好的視覺畫面給粉絲。」

婁峻碩睽違 3 年再次推出專輯《RISE》。

婁峻碩更與婁力士大玩遊戲近距離互動，提到專輯《RISE》用上婁峻碩極型仔照片作封面，婁峻碩亦特意邀請粉絲上台一起設計全新《RISE》專輯封面，一眾粉絲都十分落力盡騷創意及美感，引得在旁的婁峻碩都忍俊不禁，爆笑連場。鬼馬的婁峻碩更趁機向大家大派表情包，令場內充滿歡笑。

婁峻碩亦特意邀請粉絲上台一起設計全新《RISE》專輯封面。

遊戲過後婁峻碩為粉絲們獻唱《Playlist》一曲，並在現場一片熱烈氣氛下，驚喜 Encore 為大家帶來專輯另一大熱作品《一首歌》。粉絲都十分不捨地排隊上台索取簽名並進行近距離交流，婁峻碩與粉絲一同渡過了難忘且歡樂的一天。