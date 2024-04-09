《我們的青春日誌》邁向最長壽音樂劇紀錄　汪明荃︰多次入場欣賞

爆炸戲棚於2014年由當年年僅16歲的陳恩碩創辦，多年來創作及出品了多齣自家製音樂劇及舞台劇，當中由陳恩碩編劇、作曲、填詞、導演及監製的本地原創廣東話音樂劇《我們的青春日誌》更累計上演超過440場，勇創全港最長壽音樂劇的歷史紀錄，被譽為香港舞台表演界前所未有的壯舉。為慶祝爆炸戲棚昂然邁進10週年，劇團於4月18日取址西九文化區自由空間大盒舉行重頭戲《爆Show》，召集超過50位曾經跟劇團合作的星級嘉賓及由劇團發掘栽培的音樂劇新秀演繹劇團經典劇目，引領觀眾回顧爆炸戲棚十年奮鬥的奇幻旅程。

《我們的青春日誌》在香港多次重演，現已演出超過440場。（劇照）

紀錄片計劃於《爆Show》後問世，今日率先釋出少量精采片段，三位在演藝界及劇場界舉足輕重的前輩汪明荃女士、鄭丹瑞先生及杜國威先生分享他們眼中的陳恩碩及爆炸戲棚為香港舞台表演界賦予的意義。

《我們的青春日誌》將推出紀錄片，以紀錄這十年來的創作經過。（劇照）

汪明荃都一直支持本地劇團的演出。。（梁碧玲攝）

香港表演藝術界殿堂級代表人物汪明荃女士表示：「我曾多次入場欣賞音樂劇《我們的青春日誌》，覺得陳恩碩很犀利！我暫時還未見到有第二個人擁有如此熱情，並這樣用心地做好這件事。為了一圓在香港上演長壽音樂劇的心願，他毅然租用葵興地舖，並把它改建成為專屬劇場，我覺得十分了不起！民間有陳恩碩，相較之下，政府好像仍未有一把有力的聲音去支持本地創作。」

《我們的青春日誌》主創陳恩碩及其主演團隊。（攝：梁嘉欣）

資深跨媒體文化人鄭丹瑞先生表示：「首次觀賞陳恩碩的作品，第一幕開場，我已認定這就是香港需要的音樂劇。當初他矢志要在香港上演首個長壽音樂劇曾不被看好，如今已突破400場演出。陳恩碩的性格就是『咬住唔放』！做不到誓不罷休，做得到就要做到最好。當然亦有很多撞板的時候，但廿幾歲仔，一路撞住板去吸收。他有少少當初我初出茅廬的影子，只有少少，因為他比我勁好多！」

旦哥鄭丹瑞曾大讚音樂劇導演陳恩碩年輕有為。（陳順禎攝）

爆炸戲棚創辦人暨藝術總監陳恩碩表示：「Teamwork makes the dream work！沒有一個劇場作品是一個人能夠成事的。衷心感謝一直陪伴我開創多個不可能任務並指引、鞭策、鼓勵及支持我的良師益友、合作夥伴、戰友及同事，以及支持爆炸戲棚及本地原創廣東話音樂劇的觀眾！10週年對爆炸戲棚來說是一個小小的里程碑，也是一個讓我們回顧10年來的挫敗、奮鬥及展望未來的重要時刻。」