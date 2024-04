鍾嘉欣(Linda)在2015年與脊醫Jeremy結婚,婚後育有兩女一子,一家五口幸福美滿。為了照顧家庭,鍾嘉欣近年亦自此減產長居加拿大生活。昨日(9日)鍾嘉欣迎來40歲生日,她在IG曬出與三個仔女的溫馨合照,並寫道:「I have my family and friends. We are all healthy. I am the luckiest girl in the world. Cheers to 40! (我有家人和朋友。我們都很健康。我是世界上最幸運的女孩。為40歲乾杯!)」

一家五口好幸福。(IG@chungkayanlinda)

鍾嘉欣同老公早前撇低三個仔女到馬爾代夫再度蜜月,享受二人世界。(IG@chungkayanlinda)

生日快樂!(IG@chungkayanlinda)

錫錫媽咪。(IG@chungkayanlinda)

相中所見,鍾嘉欣在家中慶生,枱上擺了一個寫上「Happy Birthday to Linda」的生日蛋糕,壽星女攬住三個寶貝仔女,囡囡更錫錫媽咪,令鍾嘉欣都甜到入心,一臉幸福,不少圈中好友包括黎姿、胡定欣、苟芸慧、鄧佩儀等都有留言送上生日祝福!而鍾嘉欣的三個仔女更盡得媽咪的優良基因,大女Kelly的鼻哥與嘴巴似足媽咪,囝囝Jared亦愈大愈似媽咪,細女Anika眼仔碌碌十分可愛!

三個仔女都盡得媽咪的優良基因。(IG@chungkayanlinda)

溫馨。(IG@chungkayanlinda)

正式踏入40歲!(IG@chungkayanlinda)

依然好靚!(IG@chungkayanlinda)

鍾嘉欣(Linda)是華姐冠軍。(IG@chungkayanlinda)