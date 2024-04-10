逆天小花接拍美胸廣告俯身盡騷驕人身材　上圍再度發育效果極震撼

藝人趙璧渝（Osanna）2013年入行後，曾因工作不穩銀行戶口跌至不足3位數，但堅持演藝夢的她一直沒有放棄幕前，疫情期間增值考獲瑜伽老師牌照，將興趣幫補收入。踏入2024年，努力不懈的趙璧渝開始步入收成期，在《逆天奇案》系列當中飾演「妹頭」一角及《法言人》的Coco都讓觀眾印象深刻外，最近她還得到光學美胸專門店垂青，合作拍攝新一輯廣告盡顯女性線條美。

趙璧渝近日與光學美胸專門店合作拍攝新一輯廣告盡顯女性線條美。（大會提供）

大騷驕人身材。（大會提供）

趙璧渝稱拍攝當日，天氣雖不至寒冷警告，但因冇陽光同海灘大風，所以不停流鼻水。（大會提供）

新一輯廣告在海邊取景，身穿Deep V薄紗長裙的趙璧渝坐在海灘邊俯身輕托香腮，傾前豐滿身材極震撼，問到有何美胸心得，趙璧渝說：「要Keep住靚、Keep住Firm，除咗平日會做瑜伽運動外，最重要每星期搵專業顧問幫助、勤做療程。拍廣告前一日我做完，即時令胸部升CUP，效果明顯。」而平日飲食，趙璧渝自小鍾意食新鮮山藥或者煲湯的淮山，因為淮山的植物性荷爾蒙對身材好緊要，所以飲食都要注意。

非常專業。（大會提供）

索！（大會提供）

拍攝當日，天氣雖不至寒冷警告，但因冇陽光同海灘大風，令趙璧渝不停流鼻水，說：「工作人員知道天氣狀況，同埋有機會濕身都有準備暖包、大毛巾，但我真係冇辦法貼暖包，因為啲衫實在冇空間，泳衣又好多個窿、跟住婚紗本身好窄，當日自己帶咗一件長羽絨，同埋一個暖壺。」為了著靚每件貼身衫，趙璧渝拍攝前一日只飲流質食物、食藍莓同烚蛋而已，到當日則由朝到晚早只飲齋啡以去水腫，肚餓才吃幾粒藍莓充飢。

當日還換上另一套黑色一件頭泳裝示人。（大會提供）

fit！（大會提供）

美好身段遮都遮不住。（大會提供）

另外《逆天奇案2》熱播大獲好評，趙璧渝由《逆1》到《逆2》飾演的「妹頭」仍然備受關注，趙璧渝感覺入行11年終於有一個里程碑，她說：「由《逆1》到《逆2》，感激有展鵬大佬嘅帶領令我哋A Team嘅默契、眼神、互相嘅信任度、演繹上嘅節奏等等都愈來愈自然合拍，大家會互相提點，而妹頭呢個角色就成為咗我生命中好重要嘅里程碑，因為呢個角色令我得到好多得到好多，我好感恩可以同你哋呢個團隊一齊成長進步，好多謝觀眾支持。」

呢個畫面不得了。（大會提供）

流鼻血。（大會提供）

靚！（大會提供）

不得了。（大會提供）