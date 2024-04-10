汪小菲帶未婚妻踏足具俊曄家鄉韓國　私下工作狀態曝光獲讚

台灣藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲近來在微博再度隔空開戰，隨即成為熱門討論話題。而一舉一動都備受關注的他們，近日男方就被捕獲到帶着未婚妻馬筱敏（Mandy)踏足於大S現任老公具俊曄的家鄉韓國，他還參訪當地的美食集團探討美食文化，大曬流利英文作介紹，似乎有意將自家飲食品牌推廣到韓國，認真工作的狀態獲不少網民激讚。

汪小菲帶着Mandy踏足於大S現任老公具俊曄的家鄉韓國。（汪小菲微博圖片）

帶着Mandy遠赴韓國工作的汪小菲，整個精神狀態非常之好。從他上貼的片段可見，其身穿筆挺西裝與韓國著名美食集團方開會，在會上他大曬流利英文，完全不需要翻譯，一邊透過電視螢幕的資料一邊說着流利英文作介紹，認真工作的模樣被不少網民激讚甚似韓劇中的霸道總裁般，相當帥氣。

自信地展現工作能力的汪小菲，此行與韓國著名美食集團開會，讓不少人猜想他有意將自家品牌推廣到韓國，實行擴充事業版圖。

汪小菲認真地開會。（影片截圖）

汪小菲大曬流利英語。（影片截圖）

因為家庭事、愛情事而成為新聞人物的他，被不少人覺得他是一位戀愛腦的男人，但正因為此韓國行，令大家看到他不同一面，發現他是一位年青有為的企業家，保持着這個形象就最好。

大S與現任老公具俊曄。（視覺中國）

事實上，汪小菲能說出一口流利英語完全不意外，皆因他曾在外國留學，15歳在法國讀書，隨後畢業後就到加拿大攻讀MBA，同時還會說一口流利法語。而在早前直播時，他給女兒汪希玥檢查英文功課，完全難不到他，還非常有自信地表示：「英文我還行，好在你爸的文化水平不算太差。」拋開其感情事，其業務能力還是很好的。