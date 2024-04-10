視后姊妹花低調回家鄉湛江祭祖　行街掃平價童裝獲讚貼地

視后楊茜堯（前名楊怡）婚後逐步減產，專心照顧家庭，已經有兩年沒拍劇的她，早前為TVB新劇《黑色月光》出山，更與家姐楊卓娜有對手戲，兩姊妹合作拍劇機會難得！上月底終於煞科，楊茜堯同楊卓娜即趁復活節假期返家鄉湛江祭祖，而楊茜堯更帶埋大女「小珍珠」同行，眾人還一起去摘桑葚享受親子樂，玩得非常開心！有網民在當地偶遇她們，並曬出照片，寫道：「湛江赤坎驚現楊怡楊卓娜兩姐妹。啊啊啊啊啊！楊怡！！好驚喜！驚呆了，本人好瘦好好看啊！」

一家四口好幸福！（IG@tavia_yeung）

兩姊妹合作拍劇機會難得！（視覺中國）

楊茜堯近日忙着拍攝TVB新劇《黑色月光》。（IG@candymancandy）

上月底終於煞科。（IG@tavia_yeung）

該網民透露當日在商場的H&M偶遇楊茜堯同楊卓娜，相中所見，兩人都以休閒打扮上陣，再戴上Cap帽，非常低調，她們在童裝區細心挑選，估計是為「小珍珠」揀衫，而價錢亦只是49-99元左右，不少網民都留言大讚兩姊妹貼地：「港星私底下打扮咁casual㗎」、「這物價感人」、「好接地氣的港星」！

有網民在湛江一間商場的H&M偶遇楊茜堯同楊卓娜。（小紅書圖片）

在童裝區細心挑選。（小紅書圖片）

打扮低調。（小紅書圖片）

其實楊茜堯同楊卓娜早前曾在IG曬出與「小珍珠」的合照，楊茜堯寫道：「珍珠家姐第一次去摘桑葚，一邊摘，一邊吃，開心得不得了。我在旁邊一邊拍照，一邊叫不要把手搓在衣服上，最後還是放棄了。」只見「小珍珠」邊摘桑葚邊食，搞到手同嘴都染上顏色，而身上的T恤更被染上紫紅色，她還對住鏡頭伸脷，相當可愛！

一起去摘桑葚享受親子樂。（IG@tavia_yeung）

玩得好開心！（IG@lennayeung）

搞到手同嘴都染上顏色。（IG@tavia_yeung）

身上的T恤都染上紫紅色。（IG@tavia_yeung）

兩姊妹感情好好。（IG@lennayeung）

一起去旅行。（IG@lennayeung）