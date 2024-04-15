70歲巨肺女歌手親解不退休原因　10字回應網民勁有霸氣

在娛樂圈已打滾快40年的肥媽 （Maria Cordero），到了現時70歲仍非常非常活躍，除了唱得、演得、煮得外，近年仲愈來愈Talk得，不但擔任歌唱比賽評判，一向關心圈內大小事的她，更緊貼潮流經常透過社交平台分享自己的睇法，其敢怒敢言風格深受網民追看。

肥媽如今70歲仍活躍幕前，兩輯《中年好聲音》都有份主持。（電視截圖）

肥媽同時也有主持煮食節目。（大會提供）

一向關心圈內大小事的肥媽，更緊貼潮流經常透過社交平台分享自己的睇法，其敢怒敢言風格深受網民追看。（抖音）

肥媽育有6名子女，17個孫，連曾孫都有2個，而且生活無憂，大可過著優哉游哉的退休生活享受人生，閒時弄孫作樂，但她卻選擇繼續工作。肥媽近日就拍片親自回應了「很多人說阿媽怎麼還在工作不退休享清福呀？」這個問題。

肥媽近日又拍片親自回應「很多人說阿媽怎麼還在工作不退休享清福呀？」這個問題。（小紅書）

肥媽直言非常享受工作。（小紅書）

片中肥媽邊化妝邊說地說：「我唔係做緊嘢，其實我係好享受！你明唔明白啫？我又唔係要搵飯食。但我同啲年輕人一齊，好似而家拍抖音咁，我唔想同社會脫節，我唔想做一個老人家坐喺度（發呆咩都唔識），我唔想成為嗰種老人家。」

肥媽近年活躍社交平台。（小紅書）

肥媽保持活到老學到老心境，不想跟社會脫節。（小紅書）

肥媽唔想做一個坐喺度發呆咩都唔識嘅老人家。（小紅書）

肥媽愈講愈眉飛色舞，她直言每到世界一個地方登台，都會見到各種不同的人，是「幾鬼Enjoy」：「好坦白，我咁多個仔女住唔同嘅地方，佢哋得唔得每日陪住我傾偈呀？唔得架嘛！但我唔同喎，我每日做嘢同唔同嘅人傾偈，我去唱歌也識到唔同嘅新朋友。今日去美國嗰度食飯，聽日去馬來西亞嗰度食飯，後日去新加坡嗰度食飯，你每次都學到嘢㗎嘛。」

肥媽說每次去登台都學到嘢。（小紅書）

係非常享受。（小紅書）

仲識到新朋友。（小紅書）

肥媽續言：「你哋唔會明白，你哋用你哋嘅眼光去睇老人家，睇到我行程由朝到晚密麻麻，我做唔到我就唔做㗎啦！你哋知唔知我最惡係咩呀？（直接講）我唔撈了！」果然霸氣十足。

肥媽呢句：「我做唔到我就唔做㗎啦！」霸氣十足。（小紅書）

網民讚肥媽夠底氣。（小紅書）

肥媽話佢直接講唔撈了都得。（小紅書）

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肥媽這個心態獲不少網民認同和稱讚：「活到老學到老，呢種心態真係好jeng」、「好正啊肥媽！我想同你傾偈」、「肥媽係young people」、「喜歡肥媽的樂觀性格」、「肥媽好野」、「夠底氣的感覺，棒棒噠」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）