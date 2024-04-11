Mayanne小喇叭｜麥美恩細個已愛林峯　合作後仲偷偷收埋佢私人嘢

TVB清談節目《Mayanne小喇叭》由麥美恩（Mayanne）、曾展望（GM）主持，本周播至第9、10集，第9集找來了林峯和吳卓羲「雙龍合體」談論Bromance，而第10集的嘉賓是湯盈盈和周家怡，齊齊探討熟女誘惑。

Mayanne享受被「雙龍」夾住。

Mayanne與吳卓羲暢所欲言。

林峯和吳卓羲曾陪伴不少觀眾成長，Mayanne指「雙龍」於TVB產量最多之時亦是她最愛看劇之時，直言他們是自己「細細個嘅偶像」。她沒想過長大後竟能跟其中一位——林峯於《使徒行者3》中合作，飾演朱倩和爆Seed並展開一段師徒之情。Mayanne曾認為林峯很Chok、很有距離感、很公子的感覺，認識對方後她發現林峯不但毫無架子，而且很有親和力。

Mayanne同林峯於《使徒行者3》中合作。

朱倩和爆Seed展開一段師徒之情。

好奇心爆棚的Mayanne對林峯的事業發展大感興趣，「又做歌手又做演員，而且中港兩邊走，更是劇接劇開工！或者他覺得我傻更更又無聊，就如哥哥般很樂意與我分享，其身邊人也很愛錫我。」《使徒行者3》的朱倩戲份不多，但Mayanne覺得此劇是一個很有紀念價值的Project，更自爆：「我的銀包內收藏了林峯一件私人物品，到底是甚麼呢？哈哈。」

Mayanne視《Mayanne小喇叭》為考牌之作。

周家怡和湯盈盈絕對是成功女性的典範，Mayanne特意邀請一位是單身並以事業為重的女性藝人，以及事業家庭兩得意的女性藝人齊齊上節目。Mayanne與周家怡因拍攝電影《出租家人》而認識，她大讚對方是一位懂得說故事的人，且說得很動聽、吸引：「等埋位時聽過她分析電影，她是烙印（駱胤鳴）以外我聽過最熟悉Marvel電影的人，便化身粉絲聽她說對MCU的看法。」Mayanne更指周家怡有很多不為人知的過去。

Mayanne同周家怡因為拍攝《出租家人》而認識。

加入獎門人大家庭後，Mayanne與湯盈盈經常相見，她很佩服湯盈盈：「她是一個Working Mum Artist，很多時都有苦自己知，很想聽她的故事，了解她在事業路上經歷了甚麼。」原來以前的湯盈盈跟現在分別很大，Mayanne表示想像不到她改變了這麼多。