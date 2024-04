極品身材女星拉低褲騷腹肌震撼全網　親揭瘦身不瘦胸極不科學之謎

現年35歲的陳靜 (Dada) 一向出名好身材,曾是𡃁模出身的她憑住樣靚身材正上位,成為宅男女神,近年主力在影壇發展,成績相當不錯。片約一部接一部。陳靜除了擁有天賦本錢,後天也付出不少時間和心機去操練,才能達至完美索爆身材。她不時會於IG post靚相同大家分享她的生活點滴,當中就包括她勤做運動的片段。

Dada陳靜。

Dada分享白色性感比堅尼照,大晒操練腹肌下的成果,當然亦不少得傲人上圍及長腿!(陳靜IG影片截圖)

日前陳靜就post了一段她在gym room大騷完美body的短片,盡展玲瓏浮凸迷人曲線體態美,讓大家見證她鍛練的成果。她留言寫道:「There is no gain without pain, but pain is temporary and gain is forever. (沒有痛苦就沒有收穫,但痛苦是暫時的,收穫是永遠的。)」坦言世上沒有不勞而獲的。片中她還拉低褲子大騷她的最強川字肌和馬甲線,震撼全網。

陳靜大曬她的極品身材。(ig圖片)

網民都紛紛留言大讚她身材Fit爆:「簡直是完美」、「偶像」、「所以你嘅體脂係幾多?」、「這身材是真實存在的嗎?」、「比例太唔科學。」指她只瘦身不瘦胸的超好身材違反了物理定律,所以太不科學了。陳靜曾與周焯華,以及蔡卓妍舊愛富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰傳出緋聞,足證她的魅力非凡。

陳靜。(IG圖片)

DADA陳靜勤於健身KEEP FIT。(IG:@dadachan)

Dada陳靜練出完美曲線。(IG:@dadachan)