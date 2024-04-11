晚吹流量密碼︱性感採耳師即場示範　Dee哥「高潮」舒服到翻白眼

由ERROR梁業（肥仔）和何啟華（Dee哥）主持的ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》每集都邀請性感女神KOL上節目做嘉賓，最新一集就邀請到台灣性感採耳師米玲分享行內秘聞。米玲超低胸為Dee哥提供服務，更令Dee哥感受到顱內高潮（ASMR），舒服到翻白眼。

《晚吹- 404_886流量密碼》每集都邀請性感女神KOL上節目做嘉賓。（節目畫面）

最新一集就邀請到台灣性感採耳師米玲分享行內秘聞。（節目畫面）

米玲經常在IG分享性感照。（節目畫面）

性感採耳師米玲在節目中分享成為採耳師的原因，她透露原本是做紋眉的，而客人都是男性，其中以為男客人就問米玲是否會嘗試做採耳：「他說想被我採耳，我剛好也想學新東西，所以就去嘗試了。」 米玲表示超過9成的客人，都會在採耳服務中忍不住大叫：「耳朵有G點，會令你顱內高潮，會有酥麻的感覺，有的男客人會叫出來，時正常的。有些人在過程中真的會忍不住，直接叫出來。」

米玲IG粉絲人數高達10萬多。（節目畫面）

米玲即場為Dee個採耳。（節目畫面）

米玲表示超過9成的客人，都會在採耳服務中忍不住大叫。（節目畫面）

其後米玲更換上超低胸背心，即場為Dee哥示範採耳服務，並用到專業器材和孔雀毛用具為Dee哥採耳，令Dee哥感受到「顱內高潮」，舒服到翻白眼，非常誇張。

米玲用了不同工具為Dee哥採耳。（節目畫面）

真係唔好亂望。（節目畫面）

去到節目尾聲，肥仔提到一般KOL都主要分享照片而不上載短片，相反米玲的Instagram卻有大量短片，她透露自己同時經營抖音和IG，所以比較著重拍短片，平時亦經常會開直播與粉絲互動。

米玲經常會開直播與粉絲互動。（IG圖片）

原來係靠直播粉絲打賞賺錢。（IG圖片）

米玲同時經營IG和抖音。（IG圖片）

當Dee哥問到米玲能否靠開直播賺錢時，米玲表示是靠粉絲在直播中的「打賞」來賺錢，而自己都是純聊天直播，而抖音有時候會有4、5千人看直播：「我其實不會主動叫觀眾要禮物，我都是靠其他主播找我PK，看五分鐘內誰的觀眾送較多禮物，大家都不想自己的主播輸掉。」

身材火辣！（IG圖片）