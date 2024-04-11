于正遭網民質疑說話冇句真　強調白鹿趙麗穎都是喜歡的演員

內地「金牌監製」于正捧人有一手，女星楊冪、吳謹言、趙麗穎等就是其中一份子，而近日他就在社交網站上貼多張旗下藝人白鹿為自家劇集《臨江仙》開機儀式拍攝的照片，並揚言表示最愛的演員就是白鹿，正因為如此再引來不少網民嘲諷，事關他之前曾表態過最喜歡的演員是趙麗穎，對此他就不畏言作出回應，強調兩個都喜愛。

于正早前表示最喜愛的演員是白鹿 。（于正微博圖片）

近年白鹿影視資源不斷，幾乎每年都有一部劇以上推出，曝光率極高。而近日她就以女主角身份為自家劇《臨江仙》進行開鏡儀式，老闆于正更在個人社交網站表示她是自己最愛的演員，有最愛的演員及最愛的故事搭配，相信《臨江仙》會爆紅。

白鹿曝光率極高。（白鹿微博圖片）

近日，他又在社交網站對自家劇《臨江仙》發文，上貼拍攝時的多張花絮照，表示該劇蘊藏着人世間最美好的故事。而有網民就在底下留言，提起他日前表態最喜愛的演員是白鹿，就嘲諷他不是曾講過最喜歡的演員是趙麗穎嗎？對此他正面回應該網民，強調兩位演員都喜歡：「我喜歡麗穎是因為她百折不撓，始終堅持自己的韌性和堅持，我喜歡白鹿是她天生樂觀的個性和始終努力的態度，你總不能說我喜歡冬天的白梅就不可以喜歡夏天的蓮吧？都喜歡不行嗎？」