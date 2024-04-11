麥玲玲師傅難忘登娛樂版被指「倒奶買鞋」：唔通隻腳擺喺個頭咩

堪輿學家麥玲玲主持的清談節目《玲玲友情報》，昨晚（10日）一集主題為「主播唔係咁易做」，嘉賓為第一代「天氣女神」黃婉曼（Icy），當年她報道天氣時憑活潑跳脫的名句「我哋一齊跳出香港」，頓時成為萬千宅男的女神。她跟老公的邂逅始於馬場，過程非常浪漫。婚後她飼養的一匹馬，以「跳出香港」命名，先後贏過不少獎金及榮譽。



昨晚（10日）一集嘉賓是初代「新聞女王」Icy。

Icy笑言報天氣地理位置，好多時是「靠估」。

Icy笑言報天氣地理位置，好多時是「靠估」。

Icy在節目中自爆當年做天氣主播時的秘聞，因為表現較跳脫，又要講自家名句「我哋一齊跳出香港」，所以好多時都是赤腳上陣錄影，她笑說︰「公司提供嘅高踭鞋太高，所以我會除鞋報天氣，方便行嚟行去。同埋顯示世界各地天氣嘅布告板，其實只有觀眾睇到，我哋係要估個位置，邊度係北京、邊度係香港。」講到跟老公馮柏基的邂逅始於馬場，Icy相信是「命中注定」，她甜蜜表示︰「同老公都係馬場識，都相信緣份。係馬場唔同場合下碰到三次，當時覺得真係有緣。同埋自己鍾意少少肥，肥肥哋幾得意，同老公係由有好感開始。」

Icy在馬場三遇老公，相信緣份天注定。

Icy將復出幕前主持《飲食新聞報道》。

傳播學系出身的Icy，任幕前時不時要跟記者打交道，入行時有友人忠告不可以同記者做朋友，但她並不同意︰「藝人同記者關係唇齒相依，到而家我都有啲識咗超過10年嘅記者朋友。」玲玲師傅亦表示認同，部份記者都會講義氣︰「當然好似你咁講，做咗啲好壞嘅事，真係好難幫你寫好。但有時要幫手要宣傳，都會無所謂，重點係你對人要真誠，大家先做到朋友。」她笑言5段新聞有3段寫好，已經當贏，不要太介意報章的報道手法。玲玲師傅直言歌功頌德的娛樂新聞沒有收視，多年前一篇報道卻令她印象深刻︰「好記得有次出去買鞋，緊係彎低身試鞋，點知後來段新聞標題係『麥玲玲倒奶買鞋』。」事後她致電報館相熟記者，笑笑口問︰「點呀，唔通隻腳擺喺個頭咩。其實又無乜傷害性，鬆容啲一笑置之。其實大家咁努力，都係想人寫你啫，今日新聞，聽日就唔記得咗啦，唔使太認真，娛樂圈就係咁。」

玲玲師傅表示同記者交往，前題是要夠真誠。

玲玲師傅對多年前的「倒奶試鞋」新聞，一笑置之。