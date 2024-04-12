廣告界寵兒MIRROR手上代言愈來愈少　是誰取代了AK成品牌代言人？

台灣男神許光漢近年風靡中港台韓萬千少女，最近他到香港宣傳電影，亦表示會留在香港拍戲，相信香港一班「許太太」們都感到開心興奮。而許光漢亦趁在香港的空檔時間，拍攝了一個消毒品牌的廣告，最近廣告亦即將公開，一班「許太太」亦要到處撲產品。因為根據這個品牌的上一個代言人，就是人氣男團MIRROR的成員江𤒹生（AK），他所推出的產品，一推出已經被粉絲買個清光。近年一向是廣告界寵兒的MIRROR，代言愈來愈少，慢慢被其他人取代，就好像之前快餐品牌，一直都用他們當代言人，最近卻轉了MC張天賦，而最近這個消毒品牌就被台灣男神許光漢取代。

台灣男神許光漢近年風靡中港台韓萬千少女。

這個品牌上一個代言人係AK。

許光漢表示Me time時最愛洗衣療癒身心，召喚乾淨清新理想型，與「許太太」一起甜蜜做家務。作為全能藝人代表，許光漢近年忙於拍戲、廣告、唱歌等工作，唯獨做家務對他來說，是一種療癒：「我平常工作很忙碌，若回到家中能夠把沒清理好的地板抹好，把沒洗好的衣服一次過洗完、晾曬乾淨，對我來說是一種非常潔淨身心的減壓方式。」

台灣男神許光漢向以超高顏值、溫雅個性圈粉無數。

台灣男神許光漢風靡中港台韓萬千少女。

許光漢一向以超高顏值、溫雅個性圈粉無數，談到自己的理想型，他害羞自爆必須具備三大特質：乾淨、清新、有氣質！他說：「誰會不喜歡乾淨、會做家務的女生？這兩點一定會很加分！」他又認為，男生能與另一半一起做家務、互相幫助，這樣甜蜜的負擔是一種很棒的相處方式！

有邊個唔畀許光漢迷倒？