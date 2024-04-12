湯盈盈拍《阿旺新傳》扮醜醜到後悔　試過醉後瘋狂咀人中甲型流感

由麥美恩（Mayanne）擔任主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，今晚（12日）一集，Mayanne邀來周家怡、湯盈盈擔任嘉賓齊齊大談女人經。家怡和盈盈演藝生涯皆犧牲過靚樣，更是她們的代表作之一，分別是家怡在《火舞黃沙》飾演兔唇女小琴，和盈盈在《阿旺新傳》飾演李笑好，盈盈說：「呢個角色好深刻，記得嗰陣時監製黃偉聲同我講要做呢個角色，我有好多Idea，我話唔洗頭、堂眉唔抆、到時再畀個假牙我。真係試造型時，嘩，真係好醜樣，好後悔呀。」家怡則自爆戴牙套扮兔唇搞到牙都崩，並透露為了代入角色長期戴住牙套：「我連出街都戴住，我試過去便利店買嘢畀人影到！」



周家怡、湯盈盈擔任嘉賓。

湯盈盈話阿好個造型太肉酸，仲話曾經後悔過。

湯盈盈話阿好個造型太肉酸，仲話曾經後悔過。

湯盈盈話阿好個造型太肉酸，仲話曾經後悔過。

Mayanne、家怡和盈盈同樣是玩得之人，Mayanne大爆曾目擊盈盈醉後四圍咀人，盈盈對此笑言：「嗰次之後中咗甲型流感，好似祥仔（阮兆祥）個女朋友畀我搞掂咗，我唔敢講番畀佢知！」Mayanne自揭有一次跟獎門人曾志偉去澳門做倒數，事後派對甫開始不久便醉到不省人事，她說：「唔夠半個鐘，已經開始嘔，睇啲嘢好模糊 ，發現嘔咗喺一個人手上，佢就係獎門人！」同樣玩到盡的家怡則自爆有一次跟獎門人到馬來西亞拍節目，在行程最後一天盡情狂歡，她笑言一邊嘔一邊和獎門人猜枚：「結果係斷晒片，喺飛機上先醒番，醒番已經開始降落香港！」

周家怡戴牙套扮兔唇，仲因此搞到崩牙。

周家怡戴牙套扮兔唇，仲因此搞到崩牙。

周家怡戴牙套扮兔唇，仲因此搞到崩牙。

之後三女大談醉酒史，湯盈盈醉後會四圍咀人，仲試過搞到中流感。

Mayanne就勁大膽嘔落獎門人手上。

講到感情方面，37歲的Mayanne透露被阿媽瘋狂催婚，身為單身貴族的家怡笑言：「你會經過㗎喇，因為佢哋會擔心你老咗冇人照顧你。」家怡更向Mayanne傳授秘笈，如何以一招應對長輩催婚！盈盈則大爆當年未婚懷孕時，錢嘉樂曾打電話向獎門人「求助」，盈盈指獎門人當時的反應非常搞笑，並以7個字作回應！講到生兒育女問題，事業正值上升的Mayanne坦言現在未知是否最好Timing，盈盈提議她可以雪卵，Mayanne指除了身體上要配合，亦要具備一定財力，皆因雪一次卵要差不多8至10萬元不等，她大嘆：「事業上要好成功，先有能力去養呢啲卵子！」

周家怡都試過邊嘔邊猜枚，斷晒片上飛機返香港。

周家怡教Mayanne一招應對長輩催婚。

mayanne話雪卵要體力同財力兼備。

mayanne話雪卵要體力同財力兼備。