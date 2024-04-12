內地知名畫家四度再婚娶細50年嫩妻　曾出軌恩人老婆被批厚顏無恥

有「中國書畫巨匠」之稱的85歳內地知名畫家范曾，出自他筆下的畫作曾拍賣過破億天價，更傳范曾身價高達10億人民幣。范曾第三任妻子楠莉兩年前離世，昨晚范曾突然宣布再婚，即將迎娶年紀比自己細50年的年輕女子徐萌，消息震驚大批內地網民。

范曾突然宣布再婚。（VCG）

范曾有「中國書畫巨匠」之稱，畫過不少經典作品。（微博）

范曾昨晚在微博撰文表示，第三任愛妻楠莉已離世近三年，最初感到悲痛孤寂，更患上輕微腦梗塞，令其藝術生涯舉步為艱：「徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復。徐萌不唯關懷且鼓勵我藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻，情深誼篤，經我倆雙方同研詳究，願永結連理，正式結婚登記，藝林佳話，此足微矣。」

范曾指第三任妻子已離開近3年，幸得到徐萌的關愛才能在輕微腦梗塞康復過來。（小紅書）

范曾分享了嫩妻徐萌的照片。（小紅書）

范曾分享了嫩妻徐萌的照片，由相中可見徐萌五官精緻，陪伴范曾作畫。有網民立即將徐萌起底，有傳徐萌正實身份為2018年國際中華小姐季軍兼模特兒艾尚真。不過艾尚真則拍片否認，並澄清自己已經有美滿幸福的家庭，被誤會是因為本命同樣叫作徐萌。其後有網民發現范曾的嫩妻曾是中國交通廣播節目《汽車風雲》主持人，過去亦有名為「DJ徐萌」的微博，不過賬號已經被註銷。

范曾嫩妻年紀比他小50歲，爺孫戀修成正果。（微博）

范曾過去曾有過三段婚姻，他早年與書畫家林岫結婚，其後離婚。之後再於1971年與書畫家邊寶華再婚，不過兩人在1993年離婚。同年范曾與第三任妻子楠莉再婚，有指當時跟邊寶華還在一起的范曾非常落魄，幸得好友兼恩人須遵德經常接濟范曾，但范曾竟然出軌好友妻子楠莉，而楠莉於2021年病逝。范曾精彩的情史亦隨著第四度再婚而被網民翻出，更登上熱搜，有大批網民狠批范曾「厚顏無恥」，更認為徐萌是為了錢才跟范曾結婚。