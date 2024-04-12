百億千金夫婦即興飛意大利旅行高調放閃　馬國明勁羡慕：真有$$$

蕭正楠（Edwin）早前忙着拍攝TVB新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，劇集煞科後他即同老婆黃翠如一起到意大利旅行。兩公婆分別在IG大曬旅行靚相，蕭正楠寫道：「意大利增肥之旅正式開始，她很厲害，滿廣場都是人，但她只拍到我一個。」原來蕭正楠的照片是由翠如親自操刀拍攝，相中所見，蕭正楠在廣場大擺Chok爆Pose影相，相當有型！圈中好友陳敏之留言：「因為她的眼中只有你。」而馬國明就留言：「真有$$$……」簡單一句都Feel到馬明好羡慕，相當搞笑！

蕭正楠（Edwin）早前忙着拍攝TVB新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，生日都在工作中度過。（IG@edwinsiu）

兩公婆一起到意大利旅行。（IG@wongtsuiyu）

好開心！（IG@wongtsuiyu）

增肥之旅。（IG@edwinsiu）

由翠如親自操刀拍攝。（IG@edwinsiu）

型。（IG@edwinsiu）

好Chok。（IG@edwinsiu）

馬明好羡慕。（網上截圖）

其實蕭正楠同翠如今次是即興出發去旅行，翠如寫道：「沒有想太多，隨便買了張機票，跟他來到了這裏，意大利，午安。」兩公婆即興歐遊，除了足證兩人甜蜜滿瀉之外，當然都少不了財力的支持。翠如爸爸黃永華的建築公司在2016年配股上市後，市值超過140億港元，翠如亦因而變成「百億千金」。雖然之後因經歷「洗倉風暴」，黃永華身家大蒸發，但翠如就表現從容，她亦不靠屋企，繼續努力工作，2018年與蕭正楠（Edwin）結婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋，二人不時大曬幸福生活，結婚6年甜蜜如初！

即興歐遊！（IG@wongtsuiyu）

高調放閃。（IG@wongtsuiyu）

好多選擇。（IG@wongtsuiyu）

結婚6年甜蜜如初！（IG@wongtsuiyu）

好Sweet！（IG@wongtsuiyu）

婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋，兩人更曾在花園搭帳篷睇星星，相當有情趣。（IG@wongtsuiyu）