58歲「晶女郎」息影多年出席齋宴氣質出眾　曾捲醉駕風波星途盡毀

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉將於本月14日迎來71歲生日大壽，近年他都會搞慈善素宴，為寺廟重建工程籌募經費。日前曾志偉舉行盛大慈善素宴，不少圈中藝人都有出席，除了女兒曾寶儀、兒子曾國祥及太太王敏奕之外，苗僑偉（三哥）與太太戚美珍（三嫂）、葉子楣、錢嘉樂、湯盈盈、袁文傑、張潔蓮、邵音音、古天樂媽媽、佘詩曼媽媽Lily，還有一班《中年好聲音》的參賽者周吉佩、羅啟豪、李佳及龍婷等都有到場，當中息影多年的第一代「晶女郎」關秀媚亦有現身！

曾志偉舉行盛大慈善素宴，女兒曾寶儀、兒子曾國祥都有出席。（微博@汪曼玲）

星光熠熠！（微博@汪曼玲）

葉子楣。（微博@汪曼玲）

苗僑偉（三哥）與太太戚美珍（三嫂）。（微博@汪曼玲）

相中所見，關秀媚身穿香檳色衫，將頭髮全部盤起，淡妝出鏡的她皮膚白滑緊緻，完全不像58歲，優雅氣質令人驚艷！關秀媚在1987年參選港姐後簽約TVB入行，但在劇集中以演配角為主，其後她轉戰電影圈，她曾在1995年電影《賊王》中飾演任達華女友，戲中鴛鴦戲水及僅穿內衣被嚴刑逼供的一幕令人印象深刻，而在《黑馬王子》中飾演的廿四孝女友「沙律」同樣經典，即使同片有女神級的李嘉欣，關秀媚亦沒有被比下去。

關秀媚亦有現身。（IG@mirandalee1978）

鴛鴦戲水。（影片截圖）

好經典。（影片截圖）

關秀媚在90年代尾至2000年初拍了多部由王晶執導的作品，包括《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，因而被封為「晶女郎」，其後她又憑《每天愛你八小時》獲提名台灣金馬獎最佳女配角。可惜2002年關秀媚因涉嫌醉酒駕駛以及找人頂罪被捕，翌年更因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。關秀媚在出獄後沉寂了一段時間，直至2005年復出拍攝電影《黑白戰場》，翌年她拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後全面息影。有指關秀媚投資有道，生活無憂，而在感情方面，她與細她7年的前演員男友李煒尚拍拖多年感情穩定，有共識堅持不婚不育。

2002年關秀媚因涉嫌醉酒駕駛以及找人頂罪被捕，翌年更因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。（視覺中國）

去年關秀媚出席上山詩鈉生日會。（IG@annaboop）

關秀媚仍不時與圈中人聚會。（小紅書圖片）