富貴藝人重提當年遭掌摑被安排住安全屋　爆好友一句話傷透心淚崩

由梁思浩主持的YouTube頻道《娛樂好好玩》集娛樂、玄學、文化於一身，主打娛樂大小事敢言又直說，為網民帶來全新的直播體驗。梁思浩今日凌晨於IG出post表示：「12號 (昨晚) 第一集直播就破了YouTube首播人數紀錄，亦都破咗最快訂閱記錄，多謝全球網民嘅支持，多謝我兩位好拍檔 #楓燧道長 及 #梁銨庭」而首集的神秘嘉賓就是近期娛樂新聞的話題人物李龍基。梁思浩特別答謝李龍基說：「特別多謝我嘅嘉賓李龍基哥哥，你嘅真情剖白，你嘅眼淚，感動了我！祝福您早日如願以償。」李龍基更打破封口宣言，再次談及未婚妻王青霞。

李龍基為梁思浩YouTube節目擔任神秘嘉賓。(ig圖片)

李龍基為梁思浩YouTube節目擔任神秘嘉賓。(ig圖片)

梁思浩講到當兩人共同經歷了一些事，一起面對一些難處能令彼此的感情更加深厚，李龍基大表認同，不論是愛情抑或是友情。梁思浩又提到自己的一段往事說：「我曾經以為一個朋友好錫自己，曾經。食飯我畀錢無所謂，所有嘢我畀錢無所謂，但係當我發生件事嗰時，我咪話我都會悶㗎嘛，我俾人困咗喺安全屋。我打電話畀佢，你知唔知對方喺電話度同我講咩？嘩，我啲眼淚係...我發生呢件事反而無喊，係佢嗰句說話令我喊，我咁大件事都無喊。」此時，梁思浩已哽咽得雙眼通紅，李龍基表示：「嘩，咁樣傷得你好緊要喎。」

梁思浩重提往事。(youtube截圖)

梁思浩續說：「傷得我好深，我打畀佢問佢可唔可以嚟探下我，因為家樂同森森都嚟咗探我，我想佢嚟探下我，陪我傾下偈，我以為我哋既友情可以去到呢步。嘩，對方一句講『你唔係呀嘛，你依家呢個時間搵我，我會好大鑊㗎，你都知你對家係咩人啦』咁喎，嘩，我嗰下 (心情) 直頭係跌得好低，我啲眼淚即刻就「Her」一聲落，但係就認清一個人囉，原來眼淚係可以認清一個人㗎。」

梁思浩認清了一個朋友真面目。(youtube截圖)

梁思浩雖然沒有講發生的那件事是什麼事，但從他所說的安全屋可以推測是指他當年疑因模仿歌手容祖兒而玩出火，在2001年遇襲遭掌摑一事，結果為了他的人生安全，他被警方安排入住安全屋。低層出身的梁思浩多年來憑住個人努力，現已成為億萬富豪，可以好好享受生活。

梁思浩認清了一個朋友真面目。(youtube截圖)

梁思浩認清了一個朋友真面目。(youtube截圖)

梁思浩認清了一個朋友真面目。(youtube截圖)