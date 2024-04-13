泰國男星Win來港出席品牌開幕　引粉絲不斷稱想念香港美食

人氣捲席全球的泰國男星Win日前來港出席品牌開幕，同場亦有何超蓮 (Laurinda) 及女星余香凝 (Jennifer)、廖子妤 (Fish) 助陣，場面星光熠熠。Win的出席導致現場場面墟冚，好不熱鬧。Win以一身帥氣造型現身，剪綵完畢後他表示：「感謝PRADA BEAUTY的邀請，很榮幸能參與這場盛事，事隔一年，再次出席PRADA BEAUTY的開幕儀式，感覺仍然新鮮。」拍攝現場照片時，Win擺出多款型格甫士，引得現場粉絲不斷尖叫，大展魅力。Win亦提到很開心能再次來港工作，表示很想念香港的景色和美食，認為現場的大家都很熱情，氣氛十分熱烈，對有這麼多人特意前來支持感到高興。

PRADA品牌大使Win Metawin 出席剪綵儀式。

場面星光熠熠。

剛落機的何超蓮亦即趕來現場出席活動，全程容光煥發，光芒四射。 超蓮沉醉於期間限定店繽紛清新的氛圍，並大讚：「PRADA BEAUTY的美妝產品令人目不暇給，我很喜歡PARADOXE EAU DE PARFUM甜而不膩的香調，適合出席不同場合使用。」有機會在兩日後問鼎金像獎影后的余香凝亦有出席活動，被問到最喜歡的產品，她表示：「我一直鍾情於PARADOXE EAU DE PARFUM的香調，清新又深邃，神祕而隨性。」 余香凝不忘與同場好友廖子妤一同合照，默契十足。Fish拿著PRADA MONOCHROME唇膏拍照，配搭產品的奢華銀色包裝，盡顯高貴又型格的氣質。

何超蓮亦聱趕到現場。

靚媽余香凝 。