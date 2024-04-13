鬼故｜大學生入自殺森林探險有入冇出　被發現赤裸抱樹扭動屁股

是什麼原因令位於日本的青木原樹海變成舉世聞名的「自殺森林」？是因為日本社會中，普遍的高壓環境造成自殺率增加？還是因為青木原樹海地理位置成就了「自殺森林」？或是跟據華人傳統講法，自殺者需要找替死鬼，令人有入冇出？這個「自殺森林」就似是香港的「東堤小築」一樣，經歷過一定歲月後就自然地成為了另類勝地...



遠望青木原樹海（一条授權使用）

除了日本傳媒、YouTuber以外，世界各地的媒體都曾到訪探究過「自殺森林」日本青木原樹海。在踏入青木原樹海之前，無一例外都會見到一些請人珍惜生命的標語，提醒訪客生命的寶貴，希望打算自殺的人好好想想父母、親人和子女。

每個人前往...打算了結生命的人都抱住不同的煩惱而到青木原樹海，包括事業、家庭問題、愛情煩惱、學業等等。「前往」的人數之多，令日本政府都不會公布確切數字，一般估計，當地官員每年從青木原樹海中搬出數十具遺體，其中2010年警方曾數據顯示有247人於青木原樹海自殺，其中54人成功。當然，實際數字應該比數據顯示更多。

青木原樹海（一条授權使用）

關於青木原樹海的故事實在不少，其中一個流傳較廣的是發生在1995年的故事。當時有三個大學生相約到青木原樹海為期三日的探險。三個男大學生之中，有一個認識了一個住在附近的朋友，所以他們就向這位朋友說：「如果我們第四天都沒有走出樹海，你就幫我們報警，請警察進樹海找我們，可以嗎？」

2013 年美國Crave Online 網站將青木原樹海評為全球十大毛骨悚然旅 遊景點之一，渡邊謙有份參演的電影 《The Sea of Trees》以此森林為題材。

接着他們不顧當地居民的勸阻之下，就走進了青木原樹海，而且走到第四天他們也走不出這個如迷宮一般的森林。還好，當時他們能夠打電話求助，然後有關方面就派出搜救隊。直到第二天，搜救隊終於找到其中一名大學生，但發現他時，他全身赤裸地抱着一顆大樹，還不斷地前後扭動着屁股。不過，這名大學生由始至終，眼神都十分空洞，無論搜救隊怎樣呼喊他都沒反應，始終一邊口水直流，一邊「努力地」扭動屁股。

有人死的地方就有鬼故事。（網上圖片）

青木原樹海又名「自殺森林」，曾被取材成為多套影視作品題材。（截圖）

最後，這名大學生慢慢清醒過來，並向搜救隊表示，他遇見了一名長髮美女，這三天都跟「她」一起，而當時他正在尋求這名「美女」。之後，搜救隊又找到另一名大學生，他就睡在草堆之中，巧合地，他也是與一名「美女」度過三天。另一名大學生就沒他的朋友幸運，他被發現吊死在一顆大樹上，已經死去。

及後，幸存的兩名大學生回到學校，可是需經常出入精神病院。有時，還會有人聽到他們突然目光呆滯，說：「小夏，妳專程跑來找我呀？」