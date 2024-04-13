「燈芯絨大王」千金大曬孕照手腳依然纖幼　臨盆在即獲讚最美孕婦

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在前年12月舉行盛大婚禮，去年11月更分享懷孕喜訊，並在自家豪宅開Party公布一索得男，獲不少好友送上祝福。今日（13日）江鈺琪在IG分享了一輯孕照，並寫道：「Counting down.（進入倒數階段。）」

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

去年11月江鈺琪公布懷孕喜訊。（IG@kongyuki）

安心養胎。（IG@kongyuki）

手腳依然十分纖幼。（IG@kongyuki）

母愛滿瀉。（IG@kongyuki）

相中所見，江鈺琪以多個造型拍攝孕照，包括水藍色薄紗、白色恤衫、貼身長裙等等，臨盆在即的她腹大便便，但手腳依然十分纖幼，而郭浩泉就從後攬住老婆，並輕撫孕肚，畫面溫馨！其實江鈺琪早前曾曬出花絮照，身穿白色Crop Top襯牛仔褲的她一手摸孕肚，一手插袋，又型又Fit，絕對是靚媽一名！

最美孕婦！（IG@kongyuki）

郭浩泉從後攬住老婆，並輕撫孕肚，畫面溫馨！（IG@kongyuki）

大曬孕照。（IG@kongyuki）

又型又Fit！（IG@kongyuki）

江鈺琪在2021年9月獲郭浩泉求婚成功，翌年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照，同年11月在飛鵝山過億獨立屋進行過大禮儀式。而在婚禮當日，一對新人換上多套禮服，身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪，盡顯氣派﹗婚禮現場以萬千粉紅花及樹佈置，猶如置身仙境花海，他們更請來炎明熹獻唱《唯獨你是不可取替》，為婚禮劃上圓滿句號。

在飛鵝山過億獨立屋進行奢華過大禮儀式！（IG@kongyuki）

夢幻婚禮。（IG@kongyuki）

請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）身穿彩底褂皇，配以近廿對巨型龍鳳鈪，氣派十足！（IG@kongyuki）