洪嘉豪為操出40吋胸肌行路都見暈　一早已諗定邀Marf任嘉賓

Kaho話最後唱《只要你不尷尬》時，十分感觸。（梁碧玲攝）

一連兩晚嘅《Kaho Live 2024》喺紅館開騷，華納舞王洪嘉豪除露腰、大騷舞技之外，仲連曾在《黑玻璃》MV出現過嘅dream car都搬埋上台。個唱尾聲，Kaho表示自己由紅館山頂位走到上台，一點都不容易，但真正地做到了。他又鼓勵大家唔好因為出身平凡而怕做唔到想要做嘅事情，因為無人比別人特別。「因為大家口中咁平凡嘅Kaho，都行到嚟呢度。坦白講，今日我已經盡咗力。」並以《只不你不怕尷尬》鼓勵大家唔好怕失敗。

完騷後，Kaho接受訪問時表示全晚都在趕換衫、趕出台，但都盡力做，希望觀眾開心，自評7、80分，仍有進步空間。他又透露目前腰圍27吋，雖然曾經話話唔想太瘦，但因為壓力關係，比起上次西九騷時更瘦。「本身都唔想露，但同事、加埋啲fans，其實我可以唔使唱歌，除衫就得㗎啦。但要下腹靚真係要練，我KO咗。」Kaho過往開騷，都會與同事打賭喊定喊定，今次同事亦希提議，但遭他拒絕。。「最出事其實係《主角光環》，所以我擺喺頭，逃過咗。《只要你不尷尬》時想喊，但忍住咗。」

Kaho話希望第二場會再做好少少。（梁碧玲攝）

至於首場嘉賓Marf，Kaho表示認識對方後，發現內心與外表反差極大。「未度rundown已經諗到個結尾係要有佢出嚟，所以好多謝大家。」而將dream car搬上台，Kaho表示是心願之一，而他亦特意「神還原」MV cover 甫士，他又感謝車主願借出坐駕。