27歲「港版孫藝珍」食蛋糕大玩透視誘惑　網民狂loop：個蛋糕喺邊

現年27歲的2022年港姐季軍梁超怡，樣子甜美身材又夠火辣，參選時曾被傳媒封為「翻版孫藝珍」，加上曾當童星，細細個已跟影帝梁朝偉在電影《無間道》演過父女，如此突出的「履歷」，當選後理應獲無綫力捧，惟去年被爆疑捲入阿Sa蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角戀緋聞當中，有損港姐形象，隨即被無綫「收起」避風頭，至今仍「有限度」曝光，星途可謂大受影響。

梁超怡是2022港姐季軍，共得4個獎項，未卸任已火速上位。（資料圖片/陳順禎攝）

梁超怡身材平均。（資料圖片）

自爆出是非後，梁超怡每次見到傳媒都婉拒受訪，非常低調，似乎想用時間沖淡事件。至踏入2024年，梁超怡終於有所行動，重新活躍社交平台，並不時向網民大派福利，大曬性感身材，似是為「復出」試水溫，而她早前穿上超性感晚裝出席慧妍雅集晚宴，更令網民大飽眼福，甚至形容她是仙女下凡。

梁超怡受是非影響，星途大受影響。（IG@IG@chiuyiileung）

今年新年梁超怡分享了一輯勁吸睛的靚相，被指「試水溫」，網民似乎也非常受落，紛紛讚梁超怡是港姐女神。（IG@chiuyiileung）

梁超怡早前穿上超性感晚裝出席慧妍雅集晚宴。（IG@chiuyiileung）

網民形容簡直是仙女下凡。（IG@chiuyiileung）

近日，梁超怡又在社交平台的限時動態分享她品嚐甜品的片段，甜品當前，每個女生都會自然流露出一顆少女心，梁超怡當然也不例外。紮了孖辮、眼大大的她非常可愛，邊食邊伸脷又嘟嘴，似乎相當美味。

梁超怡日前在社交平台的限時動態分享她品嚐甜品的片段。（IG@chiuyiileung）

Yum yum！（IG@chiuyiileung）

不過不少網民卻把焦點放了在其一身衣著打扮上，梁超怡穿上一件超貼身的上衣，驟眼看好似平平無奇，但近看原來內有乾坤，上衣透出內裡蕾絲內衣，玲瓏浮凸的上圍若隱若現，極度誘惑，可謂衝擊網民眼球，紛紛留言：「狂loop咗好多次」、「原來蛋糕可以咁食」，也有網民搞笑問：「個蛋糕喺邊」。

食到伸脷又嘟嘴。（IG@chiuyiileung）

但網民卻將焦點放了在梁超怡的透視裝上。（IG@chiuyiileung）

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