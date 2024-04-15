逆天小花食乳豬方法勁獨特估佢唔到　曾被說「靠除衫上位」受委屈

34歲的趙璧渝（Osanna）入行11年，近年終憑無綫劇《逆天奇案》系列中飾演「妹頭」一角成功彈起受注視。早前，她更與光學美胸專門店合作，拍攝新一輯廣告，大騷豐滿性感身材，火辣到爆。

趙璧渝近日與光學美胸專門店合作拍攝新一輯廣告盡顯女性線條美。（大會提供）

大騷驕人身材。（大會提供）

身材勁好。（大會提供）

不得了。（大會提供）

然而身材火辣的趙璧渝，日前就被發現私下優雅一面。事緣她有份參演的熱播無綫劇《逆天奇案2》，播出至今大獲好評，且收視成績理想，故劇組舉行祝捷會，台前幕後開心一番，飾演「妹頭」的趙璧渝當然有出席。

趙璧渝憑無綫劇《逆天奇案》系列入屋。（IG@osannachiupikyu）

趙璧渝繼續有份參演《逆天奇案2》。（IG@osannachiupikyu）

同視帝陳展鵬有不少對手戲。（IG@osannachiupikyu）

有喜宴自然不少得乳豬，通常大家都會用筷子夾住大啖大啖地食，但趙璧渝卻有點與眾不同，竟出動刀叉慢慢一小塊一小塊地切來食，整套動作斯文又優雅。而坐她身旁的董敬文如發現「新大陸」一樣，將整個過程記錄下來，並表示：「小弟孤陋寡聞，第一次見人用刀叉食乳豬。」

趙璧渝用刀叉食乳豬勁特別。（小紅書）

董敬文笑言：：「小弟孤陋寡聞，第一次見人用刀叉食乳豬。」（小紅書）

趙璧渝發現被偷怕時一臉怕醜。（小紅書）

勁淑女。（小紅書）

切得非常投入的趙璧渝，當發現被偷拍時，即怕醜mode說：「做咩嘢呀？」，其後她再在社交平台說：「給車神偷拍了也不知道的妹頭。私底下的妹頭一吃東西就什麼都不管，只管吃，對鏡頭完全不敏感哈哈哈。你們說說，用刀叉吃乳豬很出奇嗎？！」董敬文即留言：「妹頭的淑女模式」；而其他網民也笑言：「其實用刀叉吃燒豬我真係第一次見」、「我也第一次見。哈哈哈」、「好可愛」。

董敬文如發現「新大陸」，影完再影。（小紅書）

趙璧渝好無奈。（小紅書）

只能傻笑。（小紅書）

趙璧渝參加第26期無綫電視藝員訓練班入行，惟入行初期星途平平，銀行戶口更曾因工作不穩跌至不足3位數，但她堅持演藝夢，終於憑劇集《逆天奇案》彈起，開始有人識。另外，趙璧渝在劇集《法證先鋒IV》中亦曾有過大膽演出，有幕天台戲僅穿上內衣示人，沒料被說「靠除衫上位」，令她非常傷心。

趙璧渝在《法證先鋒IV》的演出。（電視截圖）

趙璧渝在《法證先鋒IV》的演出。（電視截圖）

趙璧渝當時接受《香港01》訪問時，含淚表示：「無可否認好多人都因為《法證先鋒IV》嗰幕除衫戲去認識我，我亦都有啲好親嘅同我講頭先你嗰一句『靠除衫上位』，當刻我聽到之後其實好hurt。嗰一次我好傷心，唔理觀眾點諗我係做緊角色上面嘅嘢，我可以豁出去，但係冇諗到身邊嘅人會咁睇我，但係我而家已經消化咗。」趙璧渝更續言其實在劇本上角色上，當下是需要她去脫衣服的，所以她也十分欣然地接受。