趙璧渝於港鐵被偷拍裙底留陰影　每次想起會自責：點解唔出聲

現年34歲的趙璧渝（Osanna）近年憑無綫劇《逆天奇案》飾演「妹頭」以及《法言人》中演當紅KOL「CoCo」成功入屋，深得網民喜愛，近日她為美容院做代言人，以多個性感造型上陣拍攝廣告，當中更大膽以低胸裝上陣，盡騷出眾身材，令一眾網民目不轉睛。

趙璧渝現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《逆天奇案2》「祝捷會」。（葉志明攝）

今日（15/4）趙璧渝現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《逆天奇案2》「祝捷會」，接受《香港01》訪問時表示：「自從做咗代言人之後，美容院幫我做咗好多豐胸療程，全方位保養，我而家個胸係升咗兩個Cup，仲比之前更加有彈性，自信心都返返嚟。（之後會多啲性感示人？）其實都會，但坐公眾交通工具我諗我會披返外套。（點解？係咪曾經遇過不快嘅經歷？）其實係好耐之前，應該係喺我入行冇耐嘅時候，有一次搭港鐵，乘扶手電梯上嘅時候，突然感覺後面裙底有啲嘢，於是我轉頭望，見到有一位中年男子用手機偷拍我裙底，嗰一刻我好驚，唔知點做，因為嗰個男人仲用好惡嘅眼神望住我，仲扮到若無其事咁，我嗰吓覺得好無助，最後我係走咗。」

趙璧渝曾在港鐵扶手電梯被偷拍裙底留陰影。（葉志明攝）

趙璧渝續說：「其實經過嗰件事之後，我係好驚，變咗咁多年嚟，我都唔敢出街出得咁性感，我係驚會再有呢啲事會再發生。雖然事隔咗咁多年，每次諗起呢件事都會自責，覺得自己好蠢，會怪自己點解唔出聲。而家如果俾我再遇到，我係會出聲，同埋如果見到呢啲事發生，我係會挺身而出去阻止，同埋報警處理。」