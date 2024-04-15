《福祿壽訓練學院》不升反跌1.3點　全線劇集收視平均都有上升

翡翠台上周（8日至14日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台周一至周五晚黃金時段收視全線上升。資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23點（149萬觀眾），上周最高收視22點（143萬觀眾），上升1點，高踞收視榜首位置．

《東張西望》跨平台直播收視最高23點（149萬觀眾），上周最高收視22點（143萬觀眾），上升1點。(節目截圖)

劇集節目方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.1點（130萬觀眾），上周最高收視19.4點（126萬觀眾），上升0.7點；由劉家豪總監製，陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢主演《逆天奇案2》第二周收視續升，最高收視21.1點（137萬觀眾），上周最高收視20.3點（132萬觀眾），上升0.8點；外購古裝劇《命轉皇后》最高收視16.1點（104萬觀眾），上周最高收視14.3點（93萬觀眾），上升1.8點。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.1點（130萬觀眾），上周最高收視19.4點（126萬觀眾），上升0.7點。（電視截圖）

綜藝節目方面，陸浩明、彭慧中、林秀怡及梁凱晴擔任主持《吃貨橫掃深圳》最高收視14.2點（93萬觀眾），升2.9點；清談節目《Mayanne小喇叭》最高收視13.2點（86萬觀眾），上周最高收視11.8點（77萬觀眾），上升1.4點。

清談節目《Mayanne小喇叭》最高收視13.2點（86萬觀眾），上周最高收視11.8點（77萬觀眾），上升1.4點。。

周六晚《聲夢1+2》最高收視13.6點（88萬觀眾），上周最高收視15.6點（101萬觀眾），下跌了2點；周日晚《福祿壽訓練學院》，最高收視19.7點（128萬觀眾），上周最高收視21點（136萬觀眾），下跌了1.3點；《中年好聲音2紅白大戰》最高收視17點（110萬觀眾）；飲食節目《去到邊食到邊》最高收視15.1點（98萬觀眾）。