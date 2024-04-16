56歲無綫型男竟五音不全網民提議可與陶大宇組隊　曹永廉有嘢講..

現年56歲的黃智賢（Ben），入行多年演過「阿海」、「辣薑」等不少令人印象深刻的角色，是觀眾認同的好戲之人。除了除了演技好外，黃智賢廚藝也非常了得，閒時喜歡在家中入廚煮番幾味，各款異國菜式，甚至甜品都通通難不到他，而且試過他手勢的朋友都大讚好味，有無綫「隱藏廚神」美譽，但原來這位入得廚房、出得廳堂的型男都有弱點。

黃智賢在《逆天奇案2》中打戲連場。（大會提供）

黃智賢和蔣祖曼劇中Sweet到震。（電視截圖）

二人一齊為劇集宣傳。（小紅書）

襯呀。（小紅書）

近日，黃智賢有份參演的無綫劇《逆天奇案2》，播出至今大獲好評且成績理想，他所飾演的Nic Sir與蔣祖曼飾演的Hazel這對CP更深受觀眾喜愛。為答謝粉絲，黃智賢日前在社交平台分享了一條唱歌片，並寫上：「片場的休息時間K下歌先啦」。沒料到演技好、廚藝高的他，好日不開口唱，一開口即令觀眾又「驚」又「喜」。

黃智賢日前分享了一段「自黑」片，其唱功令人「留下深刻印象」。（小紅書）

唱得非常投入，被偷拍都唔知。（小紅書）

蔣祖曼最終都係忍唔住笑。（小紅書）

黃智賢這條「自黑」片由好拍檔蔣祖曼擔任Cameraman，片中黃智賢戴住耳機，望住電話，非常投入地唱著張信哲的《愛如潮水》，完全沉醉於自己的音樂世界，連被偷拍都不知道。蔣祖曼全程在忍笑，又不可以手震，真的見到都替她辛苦。

黃智賢一時突然飆高音，一時又忘詞，令人哭笑不得。（小紅書）

情況就如「超級無敵估歌仔」一樣。（小紅書）

發現被偷怕時依然停唔到口，繼續唱。（小紅書）

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而黃智賢的歌聲絕對是「驚為天人」，由頭到尾跑調兼走音，一時突然飆高音，一時又忘詞，感覺就如「超級無敵估歌仔」一樣，真的看到網民哭笑不得，踴躍留言，當中包括好友曹永廉：「唱得好好，有感情又啱節奏冇走音，你應該係一个歌手，可惜！」其他網民則表示：「唱的很好，下次别唱了」、「竟然有五音不全的TVB 藝人」、「難得都不在調上」、「張信哲都給唱哭了」、「好厲害，一個音都不在調上」，「不怪之得，TVB從來就沒有叫你去參加過歌唱比賽」，甚至有人提議黃智賢可與陶大宇組隊殺片內地，非常搞笑。

曹永廉（資料圖片）

曹永廉曾與黃智賢曾合唱《夏日傾情》。（YouTube影片擷圖）

曹永廉搞笑留言。（小紅書）

有網民提議黃智賢可與陶大宇組隊殺片內地，非常搞笑。陶大宇早前北上開騷，新自創動作登場技驚四座。（小紅書截圖）