內地網紅都美竹被爆呃錢　單親媽媽發長文哭訴：你為甚麼如此壞

內地網紅都美竹在2021年於網上連環踢爆吳亦凡涉嫌誘姦未成年女性、酒店選妃內幕等事，近日她被一名名為「冰點人a冰點」的支持者發長文指控，並曬出雙方對話、轉帳記錄等，指控被都美竹詐騙誘騙了接近20萬人民幣，對此，都美竹亦作出回應表示「不信謠、不傳謠」，並指該事件已交由法院處理中。

都美竹曾連環踢爆男星吳亦凡醜聞內幕。（微博圖片﹑都美竹微博圖片）

據「冰點人a冰點」這名支持者的發文得知，她是一位單親媽媽，因為知道都美竹過去發生一些事情，覺得她非常可憐，對她甚是同情，所以非常支持她。隨後二人留下聯繫方式互加好友，當都美竹向她訴說生活困難時，她就因為同情心向對方轉了2萬元人民幣。

沒想到都美竹之後因各種原因，包括哭訴自己有抑鬱症、家人生病治療費用昂貴、自己學習上需要支持等，前前後後令這位單親媽媽轉帳了近20萬人民幣，因為都美竹曾向對方承諾這一筆錢是借的，等有錢了會還的，並且向對方說會用別的方式去感激她，因這位單親媽媽相信她人品，所以最終借給她。

「冰點人a冰點」上貼對話及轉帳記錄。（冰點人a冰點微博圖片）

但當2023年底這位單親媽媽家中發生變故需要用錢時，都美竹卻只還了3萬元人民幣，其餘的錢她拒絕再還，甚至還遭到都美竹拉黑、踢出粉絲群。及後她知道都美竹有錢買複式別墅、名牌袋等，令她恍然大悟被欺騙，她表示：「你為甚麼如此壞如此貪婪，明明你有錢卻不肯還我。我今天不怕了，我的女兒也鼓勵我，一定要讓大家看到你的真面目，請出來面對吧！這就是赤裸裸的詐騙誘騙。」她已就事件向公安機關報警處理了。

對於這位單親媽媽的長文控訴，都美竹亦有對此作出回應：「不信謠、不傳謠，不過多佔用網絡空間，法院已經開庭，耐心等待法院審判結果。」