蔡少芬曬香港豪宅外絕美日暈　手持9個物業市值近兩億

50歲的蔡少芬近年主力發展內地事業，但最近遷出上海的3,000呎豪宅，一家五口急急腳回流香港。今日（16日）她就在微博曬出幾張彩虹包住太陽的照片，並寫道：「太感動了！兒子突然間叫我抬頭，說彩虹包住太陽，我傻眼了，從未見過！這種自然現象，原來叫日暈！你見過沒有？？？(我取消了兩次，因為IP顯示我在日本，太奇怪了 ，我明明在香港。。。。) 」

的確好靚！（微博照片）

低密度豪宅！（微博照片）

附近景色不錯！（微博照片）

蔡少芬曾在內地節目中公開香港的千呎豪宅，全屋的裝修溫馨簡潔，由於房子單位的樓層比較高，屋內亦有一個閣樓，增加孩子們的活動和收納空間。據知，蔡少芬兩公婆曾在短短兩年內連掃四個物業，2013年以1,200萬買入九龍站凱旋門一房單位，現時升值至約1,626萬，翌年以約757萬元購入灣仔囍匯一個開放式單位，2015年底再以2,600萬買入元朗爾巒千呎獨立屋，連天台、花園，2017年斥資1,216.51萬元買入何文田皓畋一個兩房單位，除此之外，Ada還持有元朗錦繡花園獨立屋，有指她買樓不但為了保值，更是為了小朋友着想，目的是包抄港九名校網，為子女升學鋪路，又可以有更大的居住及活動空間。

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一家五口！（微博照片）

手持多個豪宅！（IG/@adachoi9800）