今日(16日)是舒淇的50歲生日,老公馮德倫在社交平台公開祝她生日快樂,不過他的祝賀方式就有點特別,居然是貼黑圖!他貼上兩張舒淇的陳年舊照,只見她身穿一字膊上衣和皮製貼身熱褲,頭髮側梳了一條辮子。而最娘的是她的桃紅色咀唇和一字柳葉眉,妝容看來毫無立體感。

舒淇與馮德倫結婚8年。

馮德倫與舒淇間中會曬恩愛。(IG@sqwhat)

馮德倫與舒淇養了兩隻貓咪。(IG@stephenfngbible)

馮德倫與舒淇相識多年,由好友變成夫妻。(IG@stephenfngbible)

馮德倫曾貼上多年前拍《老馮日記》時的劇照,他與舒淇一齊睇Playback。(IG@stephenfngbible)

馮德倫用英文問:「Anyone seen my wife? It’s her birthday today 🎂 🤣(有冇人見到我老婆?今天是她生日)」遭老公出賣黑圖的壽星女留言:「算盤已備好⋯⋯⋯⋯」叫老公跪算盤。另外亦吸引了不少圈中人留言,如張繼聰、楊佑寧、王敏德、彭于晏、余文樂等,蔡卓妍則覺得這種耍花槍方式好Sweet。

今日(16日)是舒淇生日,馮德倫居然貼上娘爆黑圖祝賀。(IG@stephenfngbible)

造型極具年代感。(IG@stephenfngbible)

現年的舒淇雖然年紀大了,但比以前更靚女。(IG@sqwhat)