專訪│張頴康曾匿酒店房狂飲酒自暴自棄　唐詩詠拍門：跟我出去行

張頴康在無綫（TVB）電視打滾多年，近年在《逆天奇案》第一、二輯憑紥實演技為人留下印象。較年長的觀眾或會記得，張頴康初出道以「劉德華契仔」之姿打響名堂，後來入TVB打回原形變跑龍套，到一步一腳印攀上主演之位，殊不簡單，近年又多了「愛妻號」之稱。訪問期間，張頴康三句不離多謝太太，如果說劉德華是張頴康人生前半段重要貴人，後半段最大恩人必定是太太麥雅緻。

拍攝錄製：麥超億

場地：天穴ANA TEN



張頴康。（資料圖片）

4歲父母離異 住彩雲邨嫲嫲湊大

張頴康記得父母當初住深水埗黃金商場一間房，客廳幾家人共用，「樓下仲有劏馬騮、劏蛇，乜都有。」張頴康與嫲嫲住彩雲邨，只有周末與父母共住。父母很年輕便生子結婚，張頴康想，或因父母當時亦不理解想要過甚麼生活。直至4歲那年，張頴康父母在房內爆發爭執，「媽媽拖我出廳，問我要跟邊個。」張頴康與嫲嫲感情深厚，自然答了「跟爸爸」。

媽媽自此離家出走，一走闊別近40年。張頴康與嫲嫲同住至18歲，為了滿足爸爸願望搬回去。彼時爸爸已再婚，張頴康有一名同父異母細佬，住了兩年，張頴康坦言不習慣，會因食煙味道太大嗌交，但與父同居亦不乏開心片段，「大家一齊飲酒，飲大兩杯又講吓出面壞話。」後母及細佬則保持距離，他說：「我成日都覺得，佢哋先係一個家庭，我唔屬於呢個家庭，咪變咗我由細到大，好想有屬於自己嘅家庭。」

張頴康父母離異。（資料圖片）

患銀屑病叫白車擔架送醫

「我仲健在都係因為佢。」麥雅緻的出現，令曾經食煙、無節制飲酒，「月光族」的張頴康重回正軌。張頴康自認個性負面，加上在TVB打拼經濟壓力大，前路茫茫，終誘發了銀屑病（俗稱牛皮癬）。初發病時張頴康痛到無法下床，要叫白車擔架抬到醫院，後懼怕打針而逃走出來，回到家連麥雅緻都不禁質疑：「佢認真問我：『老老實實，你係咪有出去滾呀？』」張頴康笑指：「我話我冇呃你，加上我喺劉華度出嚟，邊有呢啲嘢？」

張頴康演過不少劇集。（TVB截圖）

得悉是家族遺傳的銀屑病後，麥雅緻總算放下了對張頴康「出去滾」的猜疑，然而漫長的康復之路才則起步。張頴康身上浮現紅點，搽類固醇後須包保鮮紙、戴手套；又因關節痛坐了一個月輪椅，由麥雅緻推輪椅到處就醫，「搭地鐵點樣上樓梯，先發現原來係職員要用嗰部機（輪椅升降台）先可以慢慢上去。」

麥雅緻相伴相頴康多年。（IG圖片）

酒店房灌酒發病嚴重 唐詩詠拍門：叫我出去行

發病最嚴重是2016至2017年，在北京拍電視劇《天命》之時。不用開工的日子，張頴康便躲在酒店房狂灌酒，病情愈發嚴重，「發到差唔多皮膚爛晒咁濟。」情緒亦徘徊谷底，更要唐詩詠強迫才行出房門，張頴康說：「有一次去到唐詩詠拍門話：『張頴康，唔好匿喺房度飲酒，跟我出去行！』跟住我同山聰出咗去食下午茶，食下午茶嗰陣我話：『不如你哋食啦，我返房先。』」2019年在泰國拍《逆天奇案1》時亦如是，「米雪姐約我話：『不如出去行吓啦！』我話：『好，出去行吓。』但到最後我都係發訊息畀佢話：『唔好意思，我有啲唔舒服，都係匿喺房度。』」

唐詩詠拍門叫張頴康出去飲酒。（IG圖片）

唐詩詠。（梁碧玲攝）

陪爸爸走過最後日子：呢一生都叫無憾

張頴康回港後，在麥雅緻鼓勵下努力完成治療，加上轉用生物製劑，至今已康復九成半。兩年前爸爸因腸癌逝世，更令張頴康深知健康無價。「佢走嗰陣時，我喺會所曬太陽、游水，我望住個太陽，原來我可以坐喺望到個太陽，係一件好幸福嘅事。」張頴康為父後，更體諒父親當年難處，「我阿爸畀咗個好圓滿嘅人生我，有供書教學，叫我嫲嫲照顧我。」

張頴康慶幸有時間陪伴爸爸走過最後日子，仔女獲贈爺爺送的玩具，祖孫三代影大合照，爸爸亦有關心張頴康事業，「佢都有擔心過我問：『你做呢行得唔得㗎？搞唔搞得掂㗎？』男人同男人講嘢就係咁，我就答：『你唔好理我啦，搞得掂㗎啦！』」至於媽媽，張頴康直言沒有尋親，不想騷擾對方，「唔改藝名，只係為咗俾佢知我健在啫！」對於原生家庭，張頴康坦言：「我呢一生都叫無憾。」

張頴康奪「飛躍」時，麥雅緻落淚拍手。（資料圖片）

擁美滿家庭心滿意足：贏晒㗎啦

麥雅緻相當緊張老公身體，張頴康說：「我老婆成日都講，要睇住個身體，萬一有咩事走咗，啲小朋友好慘㗎。」張頴康聽老婆話，減少飲酒、常做運動，加上溫暖家庭支持，令張頴康更有毅力持之以恆保持健康習慣，「每一日返到屋企，佢哋大嗌：『爸爸！爸爸！』係好開心嘅。」問到張頴康如今人生是否快樂，張頴康毫不猶豫：「快樂？直頭幸福啦！」過到戲癮，又有美滿家庭，張頴康笑指：「對我嚟講，係贏晒㗎啦！」