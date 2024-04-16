梁朝偉德國拍戲被瘋狂集郵　唔再社恐主動簽名攬粉絲合照超體貼

香港影壇盛事《第42屆香港電影金像獎》日前已經圓滿落幕，梁朝偉憑《金手指》第6度奪影帝，由於他身在外地拍戲，所以獎項由太太劉嘉玲代領。而近日梁朝偉一直在德國拍攝首部歐洲電影《Silent Friend》，不少網民都在當地偶遇他並成功爭取合照。有幸運粉絲在社交平台分享合照，更大爆被偶像攬住合照，難掩興奮之情！

梁朝偉憑《金手指》第6度奪影帝。（劇照）

梁朝偉飾演的程一言把辦公室搬到病房，肆無忌憚食雪茄、飲洋酒！（劇照）

梁朝偉網上連線參與頒獎禮。（直播截圖）

劉嘉玲手捧老公梁朝偉第六座金像獎影帝獎座影相。（IG@carinalau1208）

該名粉絲透露是在金像獎頒獎典禮當晚偶遇梁朝偉，並大讚對方全程表現十分Nice：「他非常友好，在我說話的時候他全程看着我，讓我覺得是被尊重的。真的好開心，他的司機和助理也都好好，簽名的時候幫我墊着，助理還擔心我的筆不行，簽上會看不見，司機還幫我拍照，左拍拍右拍拍…」相中所見，一身運動Look的梁朝偉面露笑容，還從後輕攬粉絲一起合照，令對方又驚又喜：「被影帝那只手摟上的時候我的手都不知道該放哪了，只能順勢摟上了他的腰！」

一身運動Look的梁朝偉面露笑容，還從後輕攬粉絲一起合照。（小紅書圖片）

終於等到！（小紅書圖片）

而另一名粉絲亦有分享偶遇梁朝偉的經歷，雖然因當時正在拍攝不便合照，但梁朝偉就耐心解釋：「他超級耐心溫柔還給我們解釋『等會拍完，還會出來，現在陽光正好。』只等了不到30min，Tony下工以後走到我們身邊，助理小姐姐還提醒他我們在這邊等他，還主動問我們要不要合照！我的人生真的圓滿了，恭喜了Tony拿到第六次金像影帝。他笑着說謝謝你！在拍照的時候甚至主動摟了我們！怎麼會有這麼溫柔這麼低調的影帝啊！」網民紛紛留言表示羡慕！

真係好Nice。（小紅書圖片）

有求必應！（小紅書圖片）

仲有簽名。（小紅書圖片）