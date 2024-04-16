梁思浩將主持TVB Plus直播靈異節目　爆一句話氹掂李龍基網台受訪

梁思浩、胡美貽、何泳芍、張馳豪、張馳杰等藝人今日（16日）出席「TVB Plus 啟播」記者會，率先分享新節目。梁思浩即將主持全新靈異節目《直播靈接觸》，他接受《香港01》表示：「我諗我原本係八月先返嚟TVB拍嘢，突然之間有新嘅台，我又聽咗啲新嘅橋，好多新嘅概念，亦都可以叫線上線下，我覺得做電視現在開始要同網先可以成功，我聽晒所有嘢同埋鍾意做直播。」他繼續指星期一和星期二回來TVB直播1小時，其餘時間就可以安排自己的行程。

梁思浩今日（16日）出席「TVB Plus 啟播」記者會，宣布擔任主持全新靈異節目《直播靈接觸》。（葉志明攝）

TVB Plus即將啟播。（葉志明攝）

「TVB Plus 啟播」記者會今日舉行，高層率領眾年輕藝人出席。（葉志明攝）

梁思浩與高層袁志偉密密斟。（葉志明攝）

講到新節目的班底許多是未合作過的夥伴，他說：「好得意，未認識佢哋，所以之前請咗佢哋食幾餐飯，熟習吓先，所以我同佢哋都好熟。」提及今次新節目是直播為主，他說：「我諗都係喺電視嘅歷史上面，我好鍾意做啲新嘅嘢，任何嘅家庭觀眾真係可以透過電視機搵我求助，頭先好似我台上講隔籬有啲嘢，就即刻派師傅去佢（觀眾）屋企嘅現場，即晚可以拍。」他強調透過連線是超級現實的直播節目。

梁思浩與新班底合作，事前特地請他們食飯，讓大家互相認識，建立默契。（葉志明攝）

梁思浩歡迎觀眾致電直播靈異節目求助。（葉志明攝）

提到自己開創的另一個YouTube節目頻道與請李龍基，引起極大的迴響，他說：「我想講李龍基原本係推我，唔接受任何嘅訪問，我就問佢一樣嘢你工唔工作，當係工作咁樣同我做。」另外在節目中提及過去有一位人士曾經對自己非常絕情，引起網民極大的好奇，他表示：「係圈中人，係一個女性，我哋冇乜緣再見到面。」被問到對方是否已經退出娛樂圈，他說：「近呢三年冇見到喺任何嘅媒體出現過，香港外國都冇見過佢。」

梁思浩開新YouTube節目，自爆李龍基有諗過推。（葉志明攝）

李龍基為梁思浩YouTube節目擔任神秘嘉賓。(ig圖片)

李龍基不禁哽咽。(youtube截圖)

至於會否希望在新節目邀請好友張栢芝擔任嘉賓，他說：「栢芝都幾好喎！我會想，因為栢芝15歲我已經識得佢，佢好得意㗎！佢未結婚之前已經好鍾意細路仔，佢就話畀我聽鍾意細路仔不停生，要生夠五個，我諗佢而家仲夠quota。」