Loong 9｜冼靖峰黃奕斌歡迎再加人　宣布月底齊人出席活動闢謠

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》選出的男團「Loong 9」，由勝出的9位成員組成，分別有奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。隨後內地公司再宣布加入三位成員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，分別組成Loong9-S及Loong9-V，並宣布三人以Loong 9非限定團成員的身分參與活動。日前Loong 9官方社交平台宣布Loong 9正式集訓，有眼利的網民發現相中只有內地的九位成員，香港的三位成員一度不見影，立即引來外界猜測三位香港成員是不是已經被踢走，所以不用參加集訓，以致流言不斷。

「Loong 9」的官方社交平台宣布集訓正式開始。(微博圖片)

3張相片中完全不見香港的3位「Loong 9」成員。(微博圖片)

一商場舉辦「唱片旋律 香港唱片店文化寶藏展覽」活動，冼靖峰及黃奕斌出席活動後接受《香港01》訪問，冼靖峰表示是公司安排：「一路都係無論工作定喺香港都有啲要務要做，所以一路都係公司安排我哋嘅工作。」

冼靖峰及黃奕斌出席「唱片旋律 香港唱片店文化寶藏展覽」活動。(胡凱欣 攝)

冼靖峰及黃奕斌出席「唱片旋律 香港唱片店文化寶藏展覽」活動。(胡凱欣 攝)

冼靖峰及黃奕斌接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

冼靖峰及黃奕斌被問到會否害怕真的如流言所指會被踢走，冼靖峰回應說沒有想太多：「因為我哋其實大家都有溝通過，同另外九位隊員都有溝通過，就係大家都知道依家個情況係點樣。嚟緊都會有一齊合作嘅嘢啦，舞台上就嚟緊大家都會睇到㗎啦。」黃奕斌則說：「大家一齊活動囉，譬如4月28日。」4月28日到底發生什麼事？原來是他們Loong 9成團後首個齊人的香港見面會，12人將會齊人出席活動。

冼靖峰及黃奕斌被問到會否害怕真的如流言所指會被踢走。(胡凱欣 攝)

4月28日到底發生什麼事？原來是他們Loong 9成團後首個齊人的香港見面會，12人將會齊人出席活動。(胡凱欣 攝)

他們被問到會否擔心Loong 9會繼續加人，冼靖峰覺得很歡迎：「無論加咩人都好，我相信都係會畀到觀眾一啲supprise，最緊要就係我哋唔同unit出到嚟，會有唔同嘅火花。」黃奕斌都十分認同冼靖峰的說法：「你唔會知下一次會邊個unit或者邊個crossover，所以我覺得對於觀眾嚟講都會有更加多唔同嘅可能性可以見到。」

冼靖峰歡迎Loong 9繼續加人。(胡凱欣 攝)

黃奕斌都十分認同冼靖峰的說法。(胡凱欣 攝)

冼靖峰同黃奕斌都歡迎LOONG 9再加人。(胡凱欣 攝)

第十位的趙天翼日前被亞洲超星團的官方社交平台宣布因表現出色，所以聘請為「LOONG 9兒童藝術教育公益大使」，有指是官方想平息趙天翼粉絲的怒火而特別增設的位置。而與趙天翼情同兄弟的黃奕斌則覺得不是為平息怒火而增設：「我自己本身係替佢開心，本身佢一直都需要好多機會去展示自己，因為佢其實有好多唔同嘅可能性，咁我會撇開負評去睇，其實係一件好事，有多啲唔同嘅機會。」

黃奕斌替趙天翼感到開心。(胡凱欣 攝)

而冼靖峰日前被網民拍攝到在輕軌上睡著的樣子，更被網民大讚「靚仔」，他指當日其實是「轉景」，需要坐輕軌去另一個目的地：「其實我哋好早到夜晚，所以瞓得比例少，我就係輕軌度瞓著咗。當時我feel到有啲竊竊私語嘅聲，有啲感應就知道有人影緊我，咁我就擘大眼，但我都吽吽哋。」黃奕斌在旁就搞笑的說生日要送他眼罩，更說下次要多拍他幾張「睡龍子照」。

冼靖峰日前被網民拍攝到在輕軌上睡著的樣子。(胡凱欣 攝)

黃奕斌在旁就搞笑的說生日要送他眼罩，更說下次要多拍他幾張「睡龍子照」。(胡凱欣 攝)

至於被問到怕不怕沒有私隱這問題時，冼靖峰則表示不怕：「我覺得作為公眾人物又冇乜點驚，因為無論係一言一行，其實都會有好多人睇住你，尤其是係呢個年代大家攞起部電話就可以影低你做緊咩，係我角度做好自己就得囉。」黃奕斌就笑指自己出門會帶口罩：「我覺得好難避免你完全唔會畀人影到，跟住我出街就會帶帽帶口罩嘅。」

冼靖峰則表示不怕，因為作為公眾人物無論係一言一行，其實都會有好多人睇住。(胡凱欣 攝)

黃奕斌就笑指自己出門會帶口罩。(胡凱欣 攝)