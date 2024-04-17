極品身材人妻狂曬性感床照比堅尼令人噴血　撇低老公度假大解放

2003年港姐亞軍，現年42歲的索爆人妻兼靚媽楊洛婷（Rabeea）從來不會吝嗇她的美好身材，不時以性感形象示人，又會於IG post性感相大派福利。她與老公，Dear Jane主音黃天翱 (Tim) 婚後育有一仔一女，生了兩個小朋友的她身材完全沒有走樣，狀態keep得極佳。她平日要兼顧司儀主持工作以及照顧家庭，可謂相當忙碌，放假時就喜歡與家人到處旅遊充電，享受親子時光，好好休息一下。昨日她於IG post了她去staycation的床照和水着靚相，性感誘人。

楊洛婷身材火辣。(IG圖片)

楊洛婷呢張相竟惹來網民鬧爆。(ig圖片)

楊洛婷完美輸畀老公Tim黃天翱﹗（IG：@rabeeayeung）

楊洛婷呢輯相好靚。（IG：@rabeeayeung）

楊洛婷不負索爆火辣人妻之名。（IG：@rabeeayeung）

楊洛婷雪地泳衣照﹗（IG：@rabeeayeung）

這次楊洛婷罕有撇抵老公和仔女，獨自去度假，她連出兩個post，並留言寫道：「"Moms need a vacation after a family vacation!" I can't agree more (家庭度假後，媽媽們需要一個假期！”我完全同意)」，曬出她身穿浴袍躺在床上的床照，以及身着比堅尼在無邊泳池跟大家說早晨。看她身處的酒店房和泳池擁有無敵海景，就知是一間奢華的貴價酒店。楊洛婷側身大騷白滑美腿，又正面展現索爆身材，真是由頭Fit到落腳，玲瓏浮凸的誘人體態獲網民激讚好火辣。

楊洛婷的度假床照。(ig圖片)

楊洛婷的度假水着靚相。(ig圖片)