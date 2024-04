極品身材人妻狂曬性感床照比堅尼令人噴血　撇低老公度假大解放

2003年港姐亞軍,現年42歲的索爆人妻兼靚媽楊洛婷(Rabeea)從來不會吝嗇她的美好身材,不時以性感形象示人,又會於IG post性感相大派福利。她與老公,Dear Jane主音黃天翱 (Tim) 婚後育有一仔一女,生了兩個小朋友的她身材完全沒有走樣,狀態keep得極佳。她平日要兼顧司儀主持工作以及照顧家庭,可謂相當忙碌,放假時就喜歡與家人到處旅遊充電,享受親子時光,好好休息一下。昨日她於IG post了她去staycation的床照和水着靚相,性感誘人。

楊洛婷身材火辣。(IG圖片)

楊洛婷呢張相竟惹來網民鬧爆。(ig圖片)

楊洛婷完美輸畀老公Tim黃天翱﹗(IG:@rabeeayeung)

楊洛婷呢輯相好靚。(IG:@rabeeayeung)

楊洛婷不負索爆火辣人妻之名。(IG:@rabeeayeung)

楊洛婷雪地泳衣照﹗(IG:@rabeeayeung)

這次楊洛婷罕有撇抵老公和仔女,獨自去度假,她連出兩個post,並留言寫道:「"Moms need a vacation after a family vacation!" I can't agree more (家庭度假後,媽媽們需要一個假期!”我完全同意)」,曬出她身穿浴袍躺在床上的床照,以及身着比堅尼在無邊泳池跟大家說早晨。看她身處的酒店房和泳池擁有無敵海景,就知是一間奢華的貴價酒店。楊洛婷側身大騷白滑美腿,又正面展現索爆身材,真是由頭Fit到落腳,玲瓏浮凸的誘人體態獲網民激讚好火辣。

楊洛婷的度假床照。(ig圖片)

楊洛婷的度假水着靚相。(ig圖片)