無綫準視帝拍旅遊節目介紹大灣區　其小紅書一現象證內地人氣高

現年35年的何廣沛（Matthew）愛情、事業兩得意，去年大方承認與圈外任職公關的女友Sarah Mui相戀，獲讚真男人，同時獲無綫力捧，是近年冒起最快的小生之一，高大靚仔甚有觀眾緣，視帝位置指日可待。

現年35年的何廣沛（Matthew）愛情、事業兩得意。（IG@matthew_hkp）

何廣沛大方承認與Sarah Miu的戀情，兩人愈愛愈甜蜜。（讀者提供）

何廣沛與女友日前到英國支持愛隊曼聯。（IG@matthew_hkp）

Sarah Miu也有分享她在英國的街拍，這個男友視覺無得輸。（IG@sarahmiu)

還齊齊穿上紅魔波衫。（IG@sarahmiu)

雖然處於熱戀中，但何廣沛未有因此忽略事業，日前與女友到英國睇完波回港已即刻投入工作，到內地拍攝旅遊節目，其中一站就是到訪古明華在江門開設的茶檔，當日同場還有薛家燕、陳曉華、何沛珈、林正峰及關楓馨等，吸引不少當地市民圍觀，場面熱鬧。

何廣沛回港後隨即投入工作，到內地拍攝旅遊節目。（小紅書）

與薛家燕等到訪古明華在江門開設的茶檔。（小紅書）

拍攝氣氛非常好。（小紅書）

此外，何廣沛又在其小紅書問「小紅薯」：「江門、茂名、中山拍節目，有好的推介嗎？」並附上一張嘴啫賣萌相，可愛又靚仔外。此Po一出，網民反應踴躍，在何廣沛小紅書「洗版式」介紹自己地方的美食，並出現「求偶遇」現象，紛紛留言問何廣沛何時在什麼地方出現求見一面，何廣沛也有善回覆大家。甚至有網民為見到他出動送陳皮，可見他現時在內地人氣爆燈。

何廣沛在社交平台分享靚仔相。（小紅書）

問小紅書有冇好推介。（小紅書）

網民紛紛留言求偶遇。（小紅書）

網民紛紛留言求偶遇。（小紅書）

何廣沛去年在「最佳劇集」《新聞女王》中，飾演傾慕「Man姐」佘詩曼的新聞部小鮮肉「Ivan」，與視后上演床上戲，加上外型健康、討好成功吸引內地網民關注，知名度大增。

何廣沛在《新聞女王》劇中與佘詩曼有不少對手戲。（何廣沛微博圖片）

這幕親熱戲引起網民熱烈討論。(IG@shujiazhong)