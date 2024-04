90年代女神英國返港行李失蹤　怒斥國泰地勤失職：令人失望！

現年51歲的童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行,外形出眾的她當年曾與梁朝偉、黎明等男神合作,因而被封為「男神磁石」。雖然童愛玲與台灣富商王敦民結婚誕下一子後,便淡出演藝圈,但她曾在2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》,飾演姜濤媽媽,掀起網民熱議。不過其後童愛玲又回歸家庭,近年更英國同香港兩邊走,日前她由英國返港,但在抵達時發現托運的行李遺失,發文控訴國泰航空!

童愛玲當年曾與梁朝偉、黎明等男神合作,因而被封為「男神磁石」。(IG@eileentung)

2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》,飾演姜濤媽媽。(IG@eileentung)

飾演母子。(IG@eileentung)

Keep得好好!(IG@eileentung)

童愛玲在IG限時動態以英文發文投訴國泰,她表示抵港後發現托運的行李遺失,並指地勤工作人員甚至未有在行李掛上行李標籤,以致行李完全不知所蹤,她更怒斥:「This level of carelessness is truly disappointing. (這種程度的疏忽確實令人失望。)」童愛玲指所有護膚品、衣服都在行李裏,但就「流落在遙遠的他鄉」。

童愛玲近年英國同香港兩邊走。(IG@eileentung)

童愛玲日前由英國返港,但在抵達時發現托運的行李遺失,發文控訴國泰航空!(IG@eileentung)

童愛玲指所有護膚品、衣服都在行李裏,但就「流落在遙遠的他鄉」。(IG@eileentung)

童愛玲曾與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》,成功令觀眾留下深刻印象。(影片截圖)

童愛玲在電影《記得香蕉成熟時2:初戀情人》中飾演陳堅姐姐。(影片截圖)

來自台灣的童愛玲當年被劉德華的經理人張國忠睇中,隻身來港發展,1993年出演電影《火蝴蝶》,翌年與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》,成功令觀眾留下深刻印象,其後她參演了《記得香蕉成熟時2:初戀情人》、《流氓醫生》、《旺角的天空》等,雖然童愛玲未算大紅大紫,但她似乎亦不志在於演藝圈發展,她在2003年與青梅竹馬的台灣富商王敦民結婚,誕下兒子王子毅後淡出幕前,專心相夫教子。而原本在英國留學的王子毅,後來放棄留英讀法律,改到美國升讀名校華盛頓大學讀商科。現時童愛玲過着幸福的少奶奶生活,閒時相約好友聚會,又有愛犬相伴,保養得宜的她狀態Fit爆!

《流氓醫生》。(影片截圖)

專心相夫教子。(IG@eileentung)

好媽媽!(IG@eileentung)

生活寫意。(IG@eileentung)

身形Fit爆!(IG@eileentung)

保養得宜。(IG@eileentung)