90年代女神英國返港行李失蹤　怒斥國泰地勤失職：令人失望！

現年51歲的童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行，外形出眾的她當年曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。雖然童愛玲與台灣富商王敦民結婚誕下一子後，便淡出演藝圈，但她曾在2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽，掀起網民熱議。不過其後童愛玲又回歸家庭，近年更英國同香港兩邊走，日前她由英國返港，但在抵達時發現托運的行李遺失，發文控訴國泰航空！

童愛玲當年曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。（IG@eileentung）

2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽。（IG@eileentung）

飾演母子。（IG@eileentung）

Keep得好好！（IG@eileentung）

童愛玲在IG限時動態以英文發文投訴國泰，她表示抵港後發現托運的行李遺失，並指地勤工作人員甚至未有在行李掛上行李標籤，以致行李完全不知所蹤，她更怒斥：「This level of carelessness is truly disappointing. （這種程度的疏忽確實令人失望。）」童愛玲指所有護膚品、衣服都在行李裏，但就「流落在遙遠的他鄉」。

童愛玲近年英國同香港兩邊走。（IG@eileentung）

童愛玲日前由英國返港，但在抵達時發現托運的行李遺失，發文控訴國泰航空！（IG@eileentung）

童愛玲指所有護膚品、衣服都在行李裏，但就「流落在遙遠的他鄉」。（IG@eileentung）

童愛玲曾與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，成功令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

童愛玲在電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》中飾演陳堅姐姐。（影片截圖）

來自台灣的童愛玲當年被劉德華的經理人張國忠睇中，隻身來港發展，1993年出演電影《火蝴蝶》，翌年與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，成功令觀眾留下深刻印象，其後她參演了《記得香蕉成熟時2：初戀情人》、《流氓醫生》、《旺角的天空》等，雖然童愛玲未算大紅大紫，但她似乎亦不志在於演藝圈發展，她在2003年與青梅竹馬的台灣富商王敦民結婚，誕下兒子王子毅後淡出幕前，專心相夫教子。而原本在英國留學的王子毅，後來放棄留英讀法律，改到美國升讀名校華盛頓大學讀商科。現時童愛玲過着幸福的少奶奶生活，閒時相約好友聚會，又有愛犬相伴，保養得宜的她狀態Fit爆！

《流氓醫生》。（影片截圖）

專心相夫教子。（IG@eileentung）

好媽媽！（IG@eileentung）

生活寫意。（IG@eileentung）

身形Fit爆！（IG@eileentung）

保養得宜。（IG@eileentung）