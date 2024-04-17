逆天奇案2｜林夏薇黑雨步行千級樓梯腳都震　遇行雷兜頭劈勁牙煙

無綫劇《逆天奇案2》播出兩星期，收視節節上升，劇情十分緊湊，觀眾肉緊追看他們查案與感情抉擇，原來拍攝背後，同樣有不少特別難忘情節出現，日前陳展鵬、林夏薇、張穎康、黃智賢（Ben）及蔣祖曼5位主角，更互相「出賣」互爆大家拍攝時搞笑一面，和幕前情節同樣精彩。

陳展鵬與林夏薇即使拍談情戲都不簡單。

林夏薇與陳展鵬行了過千級樓梯才可拍到這場戲。

陳展鵬與林夏薇這一對究竟可否破鏡重圓？觀眾都期待林夏薇原諒第三者馮盈盈之外，亦能重新接受陳展鵬，而其中一幕陳展鵬約林夏薇見面希望表白想復合卻被拒絕，觀眾亦有共鳴感到心酸，原來背後拍這一幕認真辛酸，因為要步行超過 1000 級樓梯在一棵大樹旁拍攝，除了行到氣咳，陳展鵬大爆一向都有運動的林夏薇，當日都行到腳震震。

林夏薇為拍這幕戲,行到腳都震。

陳展鵬與林夏薇寓工作於娛樂。

林夏薇笑談「腳震事件」，她說：「當日更是黑雨警告，大家都冒住畀雷劈嘅危險去拍，唔係講笑，真的有個雷兜頭劈下來，等了幾小時才稍為雨停了，爭取時間步行超過 1000 級樓梯上去，拍完再趕快落樓梯，驚又再行雷閃電，這個人（陳展鵬）就在笑我是否落樓梯腳在震，我的確是控制不到肌肉，因為腳好攰，不停在顫抖，被他發現了，常拿來取笑我。」

張穎康在《逆天2》演精神病人,其神情令觀眾都驚嚇。

方力申與張穎康在《逆天2》對手戲多。

至於全劇「最疏扶」的主角，他們都說非張穎康莫屬，經常都偷閒練高爾夫球。 張穎康笑說：「我這個精神病人，喺監獄裏面，又不用化妝及梳頭，我在等大家埋位有好多時間嘛，又對住成個草地，既然我車尾長期有兩枝高爾夫球棍，就當然利用一下時間練習啦，點知俾工作人員拍低咗視頻，話我真的似足精神病人，所以這個角色不用培養情緒，我一嚟就入戲。」

張穎康未埋位前偷閒練吓高爾夫球。

張穎康話自己今次演精神病人好快入戲。

林夏薇就笑指這齣劇個個都係運動健將，她亦無蝕底穿瑜珈衫做運動，不過陳展鵬透露他與黃智賢劇中經常都有劇烈打鬥動作場面，有次林夏薇終於有機會一展身手，但一個起飛腳動作就踼足個多小時，估計起碼踢了 50 次以上，他笑問林夏薇: 「拍打戲好唔好玩呀？」林夏薇話: 「真係好攰呀！腳都瘀哂！」

蔣祖曼偷拍黃智賢偷練歌,被發現的阿Ben索性大聲唱。

蔣祖曼大爆阿Ben是開籠雀。

至於黃智賢與蔣祖曼這一對，幕前就甜蜜溫馨，但蔣祖曼說要爆料，原來黃智賢是開籠雀，她說: 「阿Ben一日到黑，只要未埋位前就唱歌，表演慾非常強，有時拍到半夜突然傳來午夜歌聲，佢話可以令大家唔眼瞓，不過佢真係唱得好好聽，更俾我偷拍到他，我成日都問佢幾時帶我去登台。」黃智賢亦讚蔣祖曼都唱得好好聽，原本《逆天》首輯之後都想一齊情侶檔登台，可惜遇上疫情，但機會留俾有準備的人，他就是等機會再孖住一齊去唱歌。蔣祖曼即說: 「有好多首本歌，隨時都可以配合，我都好想掘金呀。」黃智賢笑言: 「我哋去到邊度都係好拍檔呀! 」