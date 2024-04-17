詹瑞文《即興之王》群星撐場　張智霖囝魔童罕露面睇到拍爛手掌

詹瑞文（ Jim sir） 一共六場的單拖喜劇《即興之王》於日前完滿結束。 闊別舞台 8 年的Jim sir 很開心今次 6 場演出能順利完成，更於完 show 後「即興」宣布馬上籌備 Round 2！

詹瑞文（ Jim sir） 一共六場的單拖喜劇《即興之王》於日前完滿結束。(大會提供)

詹 sir 謂：「我真係好開心，好感恩啲觀眾好投入，同埋大家由世界各地不同嘅地方，飛嚟 支持我。呢個係我人生中同事業中都好重要嘅一個作品，所以我響度宣布，我個 show 係唔會只做幾場嘅，至少都會做 100 場，呢個係我一個願望，而我呢個願望亦一定會成真。今年希望呢個 show，可以帶到去星馬、美加等地，同當地華人或者香港人，一起分享呢個快樂！」

詹瑞文話《即興之王》誓要開夠100場。(大會提供)

詹 sir 今次重回舞台，確實吸引了大批藝人朋友到場支持。包括：陳小春、張智霖與兒子張慕童、廖碧兒、敖嘉年、薛家燕、車婉婉、Bob 林盛斌、莊思敏、譚嘉儀、張衞健、陳煒及老公陳醫生、姚子羚、何超儀及老公陳子聰、江若琳及老公 Oscar 等等。

詹 sir 今次重回舞台，確實吸引了大批藝人朋友到場支持。(大會提供)

詹 sir 今次重回舞台，確實吸引了大批藝人朋友到場支持。(大會提供)

詹 sir 今次重回舞台，確實吸引了大批藝人朋友到場支持。(大會提供)

每位藝人完騷後，都對Jim sir的演出及即興之王整個show讃不絕口。甚少在香港露面的陳小春，特別前來支持Jim sir，更對Jim sir的演出讚口不絕，小春謂：「Jim sir響台上做緊咩，我就完全跟曬入去佢嘅世界去睇，好enjoy呀！」

甚少在香港露面的陳小春，特別前來支持 Jim sir ，更對 Jim sir 的演 出讚口不絕。(大會提供)

而大多數與太太袁詠儀，一齊出現的張智霖（Chilam），今次跟他結伴來睇show的，竟然換成甚少公開露面的兒子張慕童（魔童）。相信魔童對這位「即興之王」嘅表現相當滿意，因為在這兩小時半的演出裡，魔童多次睇到拍爛手掌兼開懷大笑，見到 Jim sir 扮女人以 moment 姐身份在台上玩做直播，整 part 演出魔童都笑過不停，當 Jim sir 即興坐在一位男觀眾的大脾上時，魔童更突然將雙手捉緊爸爸Chilam的右手，兩人「十五指緊扣」起來，父子倆都睇得相當肉緊，表現興奮。Chilam 謂：「jim sir 好有活力，我嚟學下嘢！好enjoy 、好chill。希望Jim sir做多啲，大家又睇得開心喲！」