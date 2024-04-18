歷代獎門人獎老ReU｜林曉峰因鞋帶被睇中　錢嘉樂被欽點因口賤？

由麥美恩（Mayanne）主持的《Mayanne小喇叭》播映最後兩集，今晚（18日）一集，兼任《獎門人》現任獎老的Mayanne，邀得四位獎老界前輩林曉峰、錢嘉樂、蘭茜及阮兆祥（按加入年期順序）擔任嘉賓，大談參與《獎門人》拍攝的喜與樂。四人之中，雖然嘉樂被專稱「大師兄」，但原來第一代獎老竟是林曉峰（阿Lo）及陳小春，阿Lo大爆當年嘉樂之所以被「獎門人」曾志偉睇中接小春棒，全因「把口夠賤」。



歷任獎門人長老大合照

由於蘭茜講嘢相對正經，即刻激發咗嘉樂嘅「口賤」神經。

「大師兄」原來係暗藏特別任務架。

嘉樂憶述當年接到獎門人邀約電話時相當意外，並笑言全靠獎門人自己的口賤才能才得以跳出武師界。談到獎門人當年為何睇中阿Lo，原因竟和張國榮和一條鞋帶有關，阿Lo說：「嗰時拍《金枝玉葉》，有一場戲講張國榮先生上樓梯，我做助手跟住後面，當時佢唔知左腳定右腳甩咗鞋帶。拍完嗰場後我哋放Break，返到嚟個甩嘅鞋帶就調轉咗喺另一隻腳。當時導演嗌完Roll機後，我就嗌『咪住，好似唔連戲喎』，大家咪即刻睇番錄影帶：『係喎』。嗰日原來獎門人都喺現場，佢心諗原來呢條𡃁仔都幾上心，就搵佢嚟做嘢啦。」至於蘭茜擔任獎老的原因，則與玩獎門人遊戲時全情投入「刨西瓜」及「刨粟米」有關。祥仔則暢談當年如何與志偉、洪天明及鄧兆尊夾計，以各人的腳毛及腋窩毛整蠱遲入組的姚樂怡，最後遭樂怡喊打喊殺，十分搞笑。

林曉峰初初做第一輯時直認好驚獎門人。

林曉峰笑言首度與獎門人會面時，排場似足電影《無間道》韓琛食飯經典場口。

估唔到一條鞋帶咁細微嘅嘢，都會畀阿Lo留意到，再畀志偉發現到阿Lo細心嘅一面，足證志偉係幾咁積極同樂意提攜後輩。

四人還大談當年錄影《獎門人》的「宵夜度橋日常」，當年因為電視台大戰，《獎門人》最高峯一星期連播五晚，阿Lo大方分享了當年的度橋及上班流程日常：「下午三點返嚟開會，一路開到八點五十分。當年我哋就諗咗改歌詞唱啲嘉賓名出嚟，咁每日揸車就要度18隻歌，每個嘉賓要有3隻，返到去獎門人就會坐喺度問邊隻好笑。然後度度度度到食飯，其實係食唔落架喎。有時做到一點鐘左右收廠，但未完架，喺化妝間再開會，開到三點度，跟住就宵夜架喇，然後再搵地方。記得有一次打風，我哋搵到地方時已天光，成六點幾七點。」

錢嘉樂透露未做《獎門人》之前，自己其實算是寡言的人。

蘭茜回想當年玩遊戲時係幾咁投入。

麥美恩都好記得當年姚樂怡係點樣被整蠱，仲大嘆「童年被污染」。

全集最驚喜部分，是當眾人輪流模仿獎門人時，頑皮的志偉即手持小喇叭走入廠送驚喜，令當時除掉雙鞋跪地扮緊志偉的嘉樂大嗌驚驚。志偉一到埗即扮作氣沖沖搞笑謂：「幾多人打電話畀我呀，問：『你仲唔落去？佢哋踩到你一文不值呀！』」之後眾人瘋狂互窒，混亂間曾展望竟大叫志偉「Daddy」，隨即惹起哄動，志偉反應極快接招謂：「出得街架咩？你話畀大家聽媽咪係邊個？！」並親解為何被專稱「阿爸」，志偉說：「阿爸負責畀錢（埋單）架嘛，咁咪叫阿爸咯。」蘭茜聞言即指志偉另一外號是「埋單俠」。另志偉又會親解《獎門人》換主題曲之謎，答案更相當有愛，並與小朋友有莫大關係

獎門人踩場！

獎門人嚟咗氣氛即時升溫。

曾展望叫Daddy，嚇到志偉即刻望錶，現場陷入一片喧鬧。