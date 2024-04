女神Sydney Sweeney被81歲監製狠批冇樣冇演技！　回擊：太可恥了

「點解要因為Sydney Sweeney好好身材而覺得佢冇演技?」睇文章標題或者大家會認為是又一件出現在美國荷里活的女權事件,但今次出言批評Sydney Sweeney的卻是一位名叫Carol Baum的資深荷里活女監製。



Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮,小露性感側乳。(視覺中國)

Sydney Sweeney(IG@sydney_sweeney)

這邊先不評論Sydney Sweeney的演技如何,但先講講Carol Baum有多資深。據電影網IMDb資料顯示,現年81歲的Carol Baum曾於4套電影中演出過,且參與製作過34套電影。當中就包括了1995年的《新岳父大人之三喜臨門》,2014年的《天聲男孩》、2022年的《Jolly Good Christmas》等。據電影網IMDb資料顯示,她的電影作品普遍介乎5.5至6.9左右。

現年81歲的Carol Baum。(YouTube截圖)

現年81歲的Carol Baum公開批評Sydney Sweeney。(YouTube截圖)

Carol Baum出席她監製的1988年電影《孽扣》(Dead Ringers)的重映會時,她就曾狠批過Sydney Sweeney,說道:「最近有名所有人都喜歡的演員叫Sydney Sweeney,我不明白。我在飛機上看過她的作品《Anyone but You》,因為我想看看。我想知道為什麼大家都在談論她。我看過這套很難看(unwatchable)的電影。跟所有喜歡這套電影的人說聲對不起,浪漫喜劇電影的本意就是大家互相討厭。」

一向非常性感的Sydney Sweeney,在《Madame Web蜘蛛夫人》首映禮上亦不執輸,大騷傲人上圍!(Sydney Sweeney IG圖片)

Sydney Sweeney推出的泳衣系列有多款顏色及剪裁,突顯她身型曲線。(Frankies Bikinis IG圖片)

同時,身為大學教授的她亦說:「我跟我的學生說:『向我解釋,她(Sydney Sweeney)又不漂亮,又不能演,為什麼會走紅?沒有人解釋到。問題來了:『如果你的電影可以成功就只因為她參演了,你會怎麼辦?這是一個很難回答的問題,因為我們都想作品大賣,沒有人不想走上康莊大道(green light)。你的工作就是製作電影。」

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼,配襯新娘造型拍攝廣告照片。(Frankies Bikinis IG圖片)

其後,Sydney Sweeney的代表透過外媒Variety開火還擊,寫道:「一位能夠分享自己的專業知識和經驗的女性卻選擇攻擊另一位女性,這是多麼可悲。如果這是她在這個行業幾十年裡學到的東西,並且認為適合教給她的學生,那就太可恥了。不公正地貶低一位女演員,充分說明了鮑姆女士的性格。(How sad that a woman in the position to share her expertise and experience chooses instead to attack another woman. If that’s what she’s learned in her decades in the industry and feels is appropriate to teach to her students, that’s shameful. To unjustly disparage a fellow female producer speaks volumes about Ms. Baum’s character.)」

Sydney Sweeney於西南偏南電影節與現場觀眾近距離接觸,傾倒重力感上圍,非常性感誘人。(視覺中國)