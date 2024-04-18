MIRROR上CNN受訪騷流利英語　大表哥被爆就快結婚

MIRROR身在加拿大進行巡唱，繼早前接受FOX電視台訪問外，12子亦接受了CNN主播Julia Chatterley的訪問，而有關訪問於今日（4月18日）香港早上時間在CNN International頻道中播出。

CNN主播Julia Chatterley即場拎簽名。

MIRROR在受訪時除了介紹自己的出身，以及曲風等團隊資料外，他們亦回答了連串音樂以外的問題，其中Julia問道：「我唔問Fans唔會原諒我，你哋邊個拍緊拖？」Ian即搶先回應：「我哋有一個就快結婚喇！」眾人的目光都放在Stanley身上，並謂：「我有一段穩定嘅關係，係我入行前已經喺埋一齊。」

Julia其後問到團員之間可有拗撬，Edan表示：「講真我哋冇乜拗撬，但有時我哋會有唔同嘅意見，例如嚟緊我哋會出乜嘢歌，跳舞想跳邊種Style，係討論嘅情況比較多。」而Tiger亦表示，他與Jeremy是隊友之間的橋樑，如果真有拗撬，就會充當和事佬，Jeremy亦指二人有時都會採取沉默的方式，以免火上加油。其實MIRROR 12子都有自己一個WhatsApp Group，當被問及誰最少在Group內回應，Stanley即大爆：「Jer！佢成日都唔覆Message。」

《Rumours》與《Day 0》推出後，MIRROR在海外有更多人認識，被問到想跟美國或英國哪位歌手合作，AK即自爆很愛Usher，而且更即場示愛，道：「Usher，希望可以同我哋合作啦！多謝你。」Stanley則揀Bruno Mars，他說：「佢唔單只唱得好，跳舞亦十分出色。」不少隊員如姜濤及Anson Lo都揀Taylor Swift，而Tiger則鍾情Band Sound，並說：「我想同Band合作，例如Bon Jovi，可以同一啲類似嘅Rock Band合作就好了。」